Prešovská nemocnica ošetrila v roku 2025 viac než 603.000 pacientov
Autor TASR
Prešov 22. januára (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana uplynulý rok zabezpečila zdravotnú starostlivosť pre 603.062 pacientov. Medziročný nárast predstavuje takmer šesť percent. Na oddelení gynekológie a pôrodníctva sa vykonalo 2440 pôrodov, čo je o 37 viac ako v roku 2024. Odborníci nemocnice zrealizovali aj niekoľko moderných operačných výkonov s pozitívnym vplyvom na prognózu a ďalšiu kvalitu života pacientov. TASR o tom informovala hovorkyňa Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove Daniela Troligová.
Ako uviedla, v rámci špecializovaných ambulantných pracovísk bolo ošetrených spolu 378.686 pacientov, na spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách 212.195 pacientov a v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti a denných stacionárov spolu 12.181 pacientov. V nemocnici bolo vykonaných 21.597 operácií a hospitalizovaných takmer 37.000 pacientov.
Oddelenie gynekológie a pôrodníctva zaznamenalo podľa Troligovej v roku 2025 mimoriadne pozitívny výsledok. V rámci 2440 pôrodov sa narodilo spolu 2474 detí vrátane 34 dvojičiek. Z celkového počtu bábätiek bolo 1293 chlapcov a 1181 dievčat.
Ako pokračovala, v roku 2025 odborníci nemocnice realizovali hneď niekoľko výnimočných medicínskych zákrokov, ktoré opäť posunuli hranice modernej liečby na východnom Slovensku.
„Oddelenie ortopédie ako prvé na Slovensku úspešne implantovalo modulárnu endoprotézu acetabula určenú pre najzložitejšie prípady poškodenia bedrového kĺbu. Tím odborníkov z Kardiocentra FNsP J. A. Reimana uskutočnil prvé fyziologické stimulácie srdca s využitím unikátnej technológie vysokofrekvenčného EKG (UHF-EKG). Technológia umožňuje lekárom počas implantácie kardiostimulátora v reálnom čase sledovať elektrickú aktivitu srdca a čo najprirodzenejšie nastaviť jeho stimuláciu,“ povedala Troligová.
Oddelenie chirurgie v rámci rozvoja hepatopankreatobiliárnej chirurgie úspešne zrealizovalo dve vysoko náročné onkochirurgické operácie v oblasti pečene a pankreasu. Prvou bolo odstránenie ľavého laloka pečene u pacienta s hepatocelulárnym karcinómom, druhým výkonom RAMPS operácia u pacientky pri neuroendokrinnom nádore pankreasu.
Maxilofaciálni chirurgovia zasa absolvovali odborné školenie v oblasti 3D plánovania, ktoré otvára priestor pre ešte precíznejšiu prípravu výkonov a znižuje operačný čas pri náročných tvárových rekonštrukciách.
Rok 2025 podľa hovorkyne potvrdil, že počtom ošetrených pacientov, počtom operácií, významnými klinickými úspechmi, komplexnosťou a odbornou úrovňou sa prešovská nemocnica právom radí medzi najdôležitejšie zdravotnícke inštitúcie na Slovensku.
„FNsP J. A. Reimana má silné odborné, personálne a medicínske základy pre ďalší rozvoj špičkovej zdravotnej starostlivosti, s ktorým je úzko spojený projekt novej vojenskej nemocnice v Prešove ako strategickej investície do budúcnosti poskytovania modernej a bezpečnej zdravotnej starostlivosti pre celý región Prešovského kraja,“ dodala Troligová.
