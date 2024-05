Prešovská nemocnica otvorila novú detskú ambulanciu

Prešov 2. mája (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove vo štvrtok otvorila novú detskú ambulanciu. V zrekonštruovaných priestoroch novej ambulancie sa budú striedať dvaja pediatri. Starostlivosť bude poskytovaná deťom do dovŕšenia 19. roku života. TASR o tom informovala PR manažérka nemocnice Martina Pavliková.



"Detská ambulancia je základ, aby rodičia nemuseli riešiť to, či a kde vôbec s chorým dieťaťom ísť. Druhým dôležitým aspektom je od mala deti naučiť, že prevencia a kontroly u lekára sú prirodzenou súčasťou života. Som rád, že máme dvoch skúsených pediatrov, ktorí sa o zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre deti podelia," uviedol riaditeľ nemocnice Juraj Smatana.



Ambulancia aktuálne prijíma nových detských pacientov zo všetkých obvodov, má zmluvné vzťahy so všetkými zdravotnými poisťovňami.



"Nachádza sa v pavilóne č. 12 v zrekonštruovaných priestoroch, ordinačné hodiny sú každý pracovný deň od 7.00 h do 15.00 h, okrem utorka, kedy od 10.00 h lekári poskytujú svoje služby v Centre pre rodiny a deti v Prešove," doplnila námestníčka pre nechirurgické odbory Anna Cvengrošová.