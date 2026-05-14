Prešovská nemocnica: S pozostatkami zaobchádzame podľa legislatívy
Autor TASR
Prešov 14. mája (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana Prešov pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami dodržuje všetky požiadavky vyplývajúce z príslušnej legislatívy. Nemocnica to uviedla v reakcii na medializované informácie a fotografie týkajúce sa priestorov starej patológie v areáli nemocnice. Podľa jej stanoviska ide o účelovo podané informácie z anonymných zdrojov so snahou manipulovať verejnú mienku. Pre TASR to uviedla hovorkyňa nemocnice Daniela Troligová.
Nemocnica upozornila, že patologické pracovisko v areáli zariadenia patrí pod Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) a sama nemá vlastné oddelenie patológie. Pitvy podľa nej môžu vykonávať len špecializované pracoviská a oprávnení lekári. Priestory sú podľa stanoviska dlhodobo v správe ÚDZS.
„Vnímame, že zverejnené fotografie môžu vzbudzovať emócie a s týmto cieľom boli aj účelovo zverejnené, nakladanie s telami zosnulých má však svoj striktný a zákonný postup, ktorý nemocnica dodržiavala a dodržiava,“ uviedla hovorkyňa. Telá zosnulých sú pri nariadenej pitve umiestnené v priestoroch prenajímaných ÚDZS. Ak pitva nie je nariadená, sú uchovávané v špecializovaných mobilných chladiacich boxoch, riadne uložené v pitevných vakoch v nerezových vaniach určených na tento účel, a to v lehotách určených legislatívou do doby ich odvozu pohrebnou službou.
ÚDZS uviedol, že situácia vznikla po organizačných zmenách súvisiacich s výstavbou novej nemocnice. Prešovská nemocnica podľa úradu začala využívať priestory v prenájme ÚDZS, čo sa stretlo s nevôľou niektorých zamestnancov. Chladiace priestory podľa úradu slúžili na krátkodobé umiestnenie ľudských pozostatkov.
Úrad zároveň deklaroval, že telá zosnulých boli uložené vo vakoch na nerezových ležadlách umiestnených na policiach. Zdôraznil, že nešlo o priestory ani regály určené na skladovanie materiálu. Telá mali byť uložené s dôrazom na dôstojné zaobchádzanie a zabránenie znehodnotenia tiel či ohrozenia okolia. V priestoroch sa podľa ÚDZS nachádza aj biologický materiál, ktorý je potrebné uchovávať v chlade z hygienických dôvodov a na zabránenie kontaminácie prostredia. Podľa úradu priestory spĺňajú hygienické normy, podliehajú pravidelnému sanitačnému režimu a dezinfekcii. Ich prevádzku má zároveň povoľovať regionálny úrad verejného zdravotníctva.
Chladiace priestory boli využívané na dočasné, časovo krátke umiestnenie ľudských pozostatkov. „ÚDZS, prirodzene, chápe výhrady verejnosti, a preto privítal, že Prešovská nemocnica urobila organizačnú zmenu a zosnulých bude umiestňovať výlučne v prenajatých chladiacich kontajneroch. Podobný postup v najbližšom čase uskutoční aj ÚDZS,“ uviedli v stanovisku.
FNsP dodala, že aktuálne využíva dva mobilné chladiace boxy s kapacitou 24 tiel, ktoré jej boli bezodplatne prenechané do využívania zriaďovateľom. Pôvodné chladiace boxy boli pevnou súčasťou budovy, ktorú bolo potrebné odstrániť v súvislosti s výstavbou novej nemocnice. Ich odstránenie podľa stanoviska prebehlo na základe platného búracieho povolenia.
Na situáciu v prešovskej nemocnici upozornil Denník N. V článku uviedol, že po zbúraní pôvodnej patológie začali telá zosnulých dočasne ukladať v priestoroch starej patológie a v mobilných chladiacich boxoch, čo časť zamestnancov označila za nedôstojné a nehygienické.
