Prešovská nemocnica si pripomína 90. rokov od svojho založenia

Prešov 25. apríla (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove si v týchto dňoch pripomína 90. rokov od svojho založenia. Jubileum si pripomenula vo štvrtok (24. 4.) slávnostným večerom, ktorý sa uskutočnil v Divadle Jonáša Záborského (DJZ) v Prešove. Jeho súčasťou bolo aj ocenenie 21 bývalých či terajších zamestnancov nemocnice a príbehy pacientov, ktorí lekárom poďakovali za záchranu svojho života. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Martina Pavliková.



Na slávnostnom večere sa zúčastnili, okrem vedenia a zamestnancov nemocnice, predstaviteľov mesta a kraja, partnerov a podporovateľov aj predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši (Hlas-SD), minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) a zástupca náčelníka generálneho štábu Ozbrojených síl SR generálmajor Slavomír Verčimák. Počas večera vystúpili viacerí hudobníci a členovia prešovského DJZ.



„Od prvého dňa od vzniku nemocnice až do dnes uplynulo neuveriteľných 32.986 dní. Od prvého dňa bola táto nemocnica každý jeden deň miestom nádeje, miestom, kde sa život začína, kde sa o život bojuje a keď je príroda silnejšia ako naše možnosti, tak aj kde život končí,“ uviedol v príhovore riaditeľ nemocnice Juraj Smatana.



Celkovo 21 bývalých či súčasných zamestnancov nemocnice bolo v rámci slávnostného večera ocenených za svoju dlhoročnú obetavú prácu a prínos pre nemocnicu.



„Vrcholom večera boli príbehy štyroch pacientov, ktorí v emotívnych autentických dokrútkach spomínali na svoje kritické životné chvíle, kedy len vďaka lekárom a personálu prešovskej nemocnice dostali druhú šancu na život,“ uviedla Pavliková.



V roku 1935, kedy nemocnica vznikla, ju tvoril komplex siedmich budov, 320 postelí pre pacientov, nemocnica mala vtedy osem oddelení so štyrmi primármi a personálom v celkovom počte 120 pracovníkov.



„Dnes máme 11 pavilónov, vyše 1200 lôžok, 38 oddelení s celkovým počtom vyše 2900 zamestnancov. Z malej, skromnej inštitúcie sa postupne naša nemocnica stala najkomplexnejšou a treťou najväčšou na Slovensku,“ povedal Smatana.



Najnovšie rozvojové projekty dávajú podľa Pavlikovej nádej do budúcna, že nemocnica začne písať do ostatného desaťročia svojej prvej stovky novú kapitolu v novej budove, s podmienkami na úrovni najmodernejšej európskej nemocnice.



„Pôjde o unikátne prepojenie civilnej medicíny s vojenskou infraštruktúrou, slúžiť bude nielen vojakom, ale 80 percent služieb sa bude poskytovať všetkým obyvateľom východného Slovenska. Nemocnica bude mať v budúcnosti viac ako 1500 lôžok a poskytne takmer 3000 pracovných miest,“ dodala Pavliková.