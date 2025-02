Prešovská nemocnica zaobstarala nové rehabilitačné lôžka

Prešov 4. februára (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove zakúpila pre potreby rehabilitácie závažne pohybovo postihnutých pacientov štyri špeciálne vertikalizačné lôžka. Ide o zariadenia s pamäťovou schopnosťou ukladania dát o presnom nastavení. TASR o tom informovala PR manažérka nemocnice Martina Pavliková.



"Prístroj pre roboticky asistovanú vertikalizáciu a mobilizáciu pacientov ponúka imobilizovaným pacientom postupnú vertikalizáciu z ľahu, cez sed až do plného stoja. Zmena pozície prebieha plynulo pomocou ovládača s istotou zachovania fyziologického postavenia všetkých častí tela," uviedla vedúca lekárka fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie prešovskej nemocnice Ingrid Dzurňáková.



Novinka umožňuje rehabilitovať pacientov s výškou do 190 centimetrov a s maximálnou váhou 250 kilogramov, čo pri klasickej rehabilitácii nebolo vôbec možné, respektíve s veľkými ťažkosťami viacerých terapeutov. Systém navyše umožňuje uloženie dát o presnom nastavení lôžka na zjednodušenie digitalizačných procesov v rámci efektívneho fungovania nemocnice.



"Zariadenie je napájané batériami, ovládanie je dvojité. Ručným ovládačom sa aktivuje základné nastavenie lôžok, dotykový displej potom slúži na ovládanie vibračného modulu. Je možnosť uložiť záznam o terapii," vysvetlila Dzurňáková.



Súčasťou je centrálny brzdiaci a pojazdový systém, pacienta je možno polohovať do pozície postojačky až 90 stupňov a do pozície hlavou dole až mínus 10 stupňov. Vankúše sú vyrobené z vysokoelastickej peny, ktorá predchádza vzniku preležanín.



Prístroj slúži na dlhodobú cielenú rehabilitáciu pacientov po úrazoch, pri cievnych mozgových príhodách a iných závažných ochoreniach centrálneho a periférneho nervového systému, kde je včasná a systematická celková rehabilitácia kľúčová pre zachovanie čo možno najvyššej kvality života.



"Prvou takto rehabilitovanou pacientkou bola zhodou okolností zdravotná sestra, ktorá ochrnula po ťažkej dopravnej nehode," dodala Pavliková.