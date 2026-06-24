< sekcia Regióny
Prešovská nemocnica zatiaľ neeviduje nárast pacientov pre horúčavy
Rizikové sú najmä seniorské vekové skupiny, malé deti, chronicky chorí pacienti a osoby užívajúce niektoré lieky, napríklad na liečbu vysokého krvného tlaku.
Autor TASR
Prešov 24. júna (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana Prešov zatiaľ neeviduje významne zvýšený počet pacientov, ktorých zdravotný stav sa zhoršil v súvislosti s príchodom letných teplôt. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa nemocnice Daniela Troligová, je však vysoko pravdepodobné, že sa situácia zmení s ďalším očakávaným zvýšením počtu dní, v rámci ktorých bude teplota kontinuálne v priebehu dňa presahovať 30 stupňov Celzia. Nemocnica podľa nej počas obdobia vysokých vonkajších teplôt každoročne eviduje zvýšený počet pacientov s ťažkosťami, ktoré môžu súvisieť s horúčavami a nedostatočným príjmom tekutín.
Najčastejšie ide podľa Troligovej o kolapsové stavy, dehydratáciu či zhoršenie zdravotného stavu u pacientov s pridruženými ochoreniami. Rizikové sú podľa nej najmä seniorské vekové skupiny, malé deti, chronicky chorí pacienti a osoby užívajúce niektoré lieky, napríklad na liečbu vysokého krvného tlaku.
„Vysoké teploty môžu negatívne vplývať aj na pacientov s kardiovaskulárnymi, respiračnými či metabolickými ochoreniami, preto odporúčame dodržiavať pitný režim, vyhýbať sa nadmernej fyzickej záťaži počas najteplejších hodín dňa a obmedziť pobyt na priamom slnku,“ uviedla Troligová.
Ako dodala, pre pacientov aj zamestnancov sú v nemocnici zabezpečené pravidelne dopĺňané zdroje pitnej vody. Na lôžkových oddeleniach je pacientom k dispozícii pitný režim a zdravotnícky personál venuje zvýšenú pozornosť najmä pacientom, ktorí sú vo vyššom riziku dehydratácie.
„Smerom k samotným zamestnancom nemocnice sú prijímané podľa potreby opatrenia, v súlade s pravidlami ochrany zdravia pri práci. Rozhodujúce pracoviská nemocnice vrátane operačných sál, pracovísk intenzívnej medicíny a viacerých diagnostických pracovísk sú klimatizované. Nemocnica sa v rámci svojich možností zároveň priebežne snaží zlepšovať podmienky aj v iných priestoroch,“ dodala Troligová.
Najčastejšie ide podľa Troligovej o kolapsové stavy, dehydratáciu či zhoršenie zdravotného stavu u pacientov s pridruženými ochoreniami. Rizikové sú podľa nej najmä seniorské vekové skupiny, malé deti, chronicky chorí pacienti a osoby užívajúce niektoré lieky, napríklad na liečbu vysokého krvného tlaku.
„Vysoké teploty môžu negatívne vplývať aj na pacientov s kardiovaskulárnymi, respiračnými či metabolickými ochoreniami, preto odporúčame dodržiavať pitný režim, vyhýbať sa nadmernej fyzickej záťaži počas najteplejších hodín dňa a obmedziť pobyt na priamom slnku,“ uviedla Troligová.
Ako dodala, pre pacientov aj zamestnancov sú v nemocnici zabezpečené pravidelne dopĺňané zdroje pitnej vody. Na lôžkových oddeleniach je pacientom k dispozícii pitný režim a zdravotnícky personál venuje zvýšenú pozornosť najmä pacientom, ktorí sú vo vyššom riziku dehydratácie.
„Smerom k samotným zamestnancom nemocnice sú prijímané podľa potreby opatrenia, v súlade s pravidlami ochrany zdravia pri práci. Rozhodujúce pracoviská nemocnice vrátane operačných sál, pracovísk intenzívnej medicíny a viacerých diagnostických pracovísk sú klimatizované. Nemocnica sa v rámci svojich možností zároveň priebežne snaží zlepšovať podmienky aj v iných priestoroch,“ dodala Troligová.