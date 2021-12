Prešovskí policajti apelujú na opatrnosť pri práci s pyrotechnikou

Prešov 28. decembra (TASR) - Mestská polícia v Prešove v súvislosti s blížiacim sa Silvestrom (31. 12.) upozorňuje okrem dodržiavania opatrení pre pandémiu ochorenia COVID-19 aj na dodržiavanie zákonných noriem v oblasti pyrotechnických výrobkov a ich používania. Ako TASR informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, nesprávne zaobchádzanie s pyrotechnikou sa môže v niektorých prípadoch zmeniť aj na boj o život.



Podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Prešov je možné používať zábavnú pyrotechniku len od 31. decembra od 22.00 h do 1. januára do 03.00 h. Po zvyšok roka je to z dôvodu ochrany verejného poriadku, bez predošlého súhlasu mesta, zakázané.



"Rovnako je zakázané používať pyrotechnické výrobky kategórie F2, F3, TI a PI na území mesta Prešov vo vzdialenosti menšej ako 50 metrov od steny bytovej budovy," priblížila Šitárová.



Mestská polícia upozorňuje, že používanie zábavnej pyrotechniky v inom čase, ako je povolené, je priestupkom proti verejnému poriadku a za takéto konanie hrozí uloženie sankcie. Zároveň upozorňuje, že zábavnú pyrotechniku je potrebné nekupovať od pouličných predavačov ani nepoužívať doma vyrobenú. Ďalej nepodceňovať správne zaobchádzanie s pyrotechnikou a neobťažovať ňou nič netušiacich ľudí a zvieratá, ako ju ani nezapaľovať v blízkosti ohňa.