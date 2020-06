Prešovská polícia za víkend obvinila 3 vodičov pod vplyvom alkoholu

Prešov 15. júna (TASR) – Polícia zaznamenala v Prešovskom kraji od 12. do 13. júna niekoľko prípadov požitia alkoholu u vodičov. TASR o tom informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová s tým, že v policajnej cele skončili traja muži, ktorých zároveň obvinili z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.



Policajná hliadka v piatok (12. 6.) krátko po 23.00 h v obci Žipov zastavila 25-ročného vodiča z obce Kvačany, ktorý jazdil z jednej strany vozovky na druhú. „Mladý vodič bol podrobený dychovej skúške, ktorá bola pozitívna s hodnotou viac ako dve promile. Vodič bol obmedzený na osobnej slobode, umiestnený do cely policajného zaistenia a obvinený z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ priblížila Ligdayová.



Podľa hovorkyne ďalším prípadom nezodpovedného vodiča bol 41-ročný muž z obce Kamenica nad Cirochou, ktorý v sobotu (13. 6.) popoludní jazdil v meste Humenné. Muža zastavila policajná hliadka, dychová skúška preukázala hodnotu viac ako 3,4 promile. Aj v tomto prípade muža zadržali, umiestnili do cely policajného zaistenia a obvinili z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.



Ligdayová dodáva, že polícia zistila prítomnosť alkoholu aj u 51-ročného muža z obce Dlhé Stráže. „Ten v sobotu vo večerných hodinách viedol motorové vozidlo v stave vylučujúcom spôsobilosť. V rodnej obci jazdil bez prideleného evidenčného čísla a bez riadne na hlave upevnenej ochrannej prilby,“ ozrejmila hovorkyňa. Policajná hliadka muža zastavila, pričom dychová skúška u neho dosiahla hodnotu viac ako dve promile. Aj pri tomto vodičovi bol postup polície rovnaký ako pri jeho predchodcoch.