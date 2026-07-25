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Prešovská polícia upozorňuje na úplnú uzáveru úseku diaľnice D1
Obchádzka vedie po ceste I/20 cez obce Lemešany, Janovík a Budimír.
Autor TASR
Prešov 25. júla (TASR) - V sobotu od 8.00 do 18.00 h prebieha úplná uzávera diaľnice D1 od zjazdu v Lemešanoch v smere do Košíc. Obchádzka vedie po ceste I/20 cez obce Lemešany, Janovík a Budimír. Informovala o tom prešovská krajská polícia na sociálnej sieti.
Ako uviedla, úsek je riadne označený dopravnými značkami. „Žiadame vodičov o obozretnosť a rešpektovanie dopravného značenia,“ dodala polícia.
Ako uviedla, úsek je riadne označený dopravnými značkami. „Žiadame vodičov o obozretnosť a rešpektovanie dopravného značenia,“ dodala polícia.