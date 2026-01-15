< sekcia Regióny
Krádež trezora v Prešove: Škodu hlásia v tisícoch eur
Páchateľ poškodil vchodové dvere do kancelárie a tak vošiel dnu. Odtiaľ ukradol riadne upevnený kovový trezor, ktorý bol umiestnený pod stolom.
Autor TASR
Prešov 15. januára (TASR) - Poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru v Prešove sa zaoberá prípadom trestného činu krádeže, ku ktorému došlo v období od utorka (13. 1.) do stredy (14. 1.). TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, neznámy páchateľ vstúpil na pozemok jednej z prešovských firiem v časti Nižná Šebastová. „Poškodil vchodové dvere do kancelárie a tak vošiel dnu. Odtiaľ ukradol riadne upevnený kovový trezor, ktorý bol umiestnený pod stolom. V trezore bola finančná hotovosť vo výške približne 3000 eur,“ povedala Ligdayová s tým, že vznikla škoda krádežou, ako aj poškodením zariadenia spoločnosti.
