Prešovská radnica rozšíri spoplatnené parkovacie plochy

Prešov 19. októbra (TASR) - K spoplatneným parkovacím miestam na uliciach v súčasnej centrálnej mestskej zóne Prešova pribudnú ďalšie regulované parkovacie plochy. Mesto pokračuje v prípravách na zavedenie nového systému parkovania, ktorý vstúpi do platnosti od januára 2021. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Tomek.



V súčasnosti je podľa jeho slov regulácia statickej dopravy zavedená iba v centre mesta. "Od 1. januára 2021 sa centrálna mestská zóna zmení na zónu č. 1 a pribudne k nej aj novoregulovaná zóna č. 2, v ktorých bude k dispozícii spolu 1127 parkovacích miest. Časť z nich bude vyhradená pre rezidentov, ktorí si môžu požiadať o vydanie novej parkovacej karty už od decembra priamo na mestskom úrade," uviedol Tomek.



Novozavedené parkovacie zóny č. 1 a č. 2 budú ohraničené zvislými dopravnými značkami, ktoré budú umiestnené na začiatku aj na konci ulíc v každej zóne.



"Naším cieľom je v prvom rade vytvoriť prehľadný a účinný systém parkovania, ktorý doteraz v našom meste chýbal. Okrem toho chceme obmedziť cezpoľných vodičov, ktorí opakovane využívajú parkoviská mimo centrálnej mestskej zóny a zaberajú tak miesto domácim obyvateľom, čiže rezidentom. Do zóny č. 1 a 2 sme preto zahrnuli aj niektoré lokality, kde sme predtým poplatky za parkovné nevyberali," uviedla primátorka Prešova Andrea Turčanová.



Zóna č. 1 je ohraničená hranou obrubníka na juhovýchodnej strane cesty I/18 na Levočskej ulici medzi Vajanského a Reimscheidskou ulicou, osou miestnej komunikácie na Reimscheidskej a Okružnej ulici, hranou obrubníka na juhovýchodnej strane miestnej komunikácie na Štefánikovej a Grešovej ulici a osou miestnej komunikácie na Vajanského ulici. K regulovaným parkovacím miestam pribudne aj niekoľko ďalších, ktoré doteraz spoplatnené neboli. Pôjde o vnútroblok Grešova – Vajanského a časť Baštovej a Okružnej ulice.



Zóna č. 2 je ohraničená osou miestnej komunikácie na Vajanského ulici, hranou obrubníka na juhovýchodnej strane cesty na Levočskej ulici, hranou obrubníka na juhozápadnej strane cesty na Šafárikovej ulici a osou cesty na Hollého ulici. Do zóny č. 2 patrí aj miestna komunikácia v areáli fakultnej nemocnice na Hollého ulici vrátane parkoviska pri amfiteátri.