Prešovská regionálna komora SOPK chce podporiť sieťovanie firiem

Prešov 30. marca (TASR) – Prešovská regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (RK SOPK) sa chce okrem iného v roku 2022 zamerať na sieťovanie slovenských a zahraničných firiem. Rovnako plánuje podporiť spoluprácu firiem, stredných odborných škôl (SOŠ) a ostatných partnerov. Zhodli sa na tom jej zástupcovia a členovia na stredajšom valnom zhromaždení v Prešove. Zároveň si zvolili nové vedenie.



Podľa riaditeľky Prešovskej RK SOPK Heleny Virčíkovej chcú aktívne podporovať tvorbu integrovaných investícií pre podnikanie v regióne. "Ďalej chceme aktívne podporovať vznik medzinárodného strategického plánovacieho regiónu so zameraním na rozvoj regiónu Tatier, analyzovať nové výzvy pre podnikanie a zdieľať ich s našimi členmi, podporovať sieťovanie firiem doma i v zahraničí a podporiť spoluprácu firiem, SOŠ a ostatných partnerov," povedala pre TASR Virčíková.



Aktuálne majú 87 členov, z čoho približne desať percent predstavujú školy, ktoré spolupracujú s firmami hlavne v systéme duálneho vzdelávania.



Pandémia ochorenia COVID-19, ako aj vojnový konflikt na Ukrajine spôsobil viacerým firmám problémy. Ako povedal predseda Predstavenstva Prešovskej regionálnej komory SOPK Ľubomír Olejár, vedenie SOPK sa bude snažiť rokovať s Ministerstvom hospodárstva (MH) SR o určitej forme pomoci firmám.



"Jednou z tém, ktorej sa budeme venovať, je aj oblasť školstva a duálne vzdelávanie, s ktorým máme my ako firma osobné skúsenosti. Zo Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej v Prešove máme veľa žiakov na praxi u nás," povedal Olejár, ktorý je zároveň konateľom firmy Gohr, s. r. o.



V Prešovskom kraji prevládajú podľa predsedu SOPK Petra Mihóka malé a stredné firmy, ktoré boli z ekonomického hľadiska silno postihnuté, či už pandémiou ochorenia COVID-19, alebo vojnovým konfliktom na Ukrajine. "Preto si myslím, že oprávnene podnikatelia v tomto regióne očakávajú, či už od regionálnych orgánov, samosprávnych alebo od štátu, zmenu prístupu," povedal Mihók.



V rámci valného zhromaždenia sa v stredu uskutočnili voľby do Predstavenstva Prešovskej RK SOPK, regionálneho predsedu a dvoch podpredsedov. Za predsedu regionálnej komory bol zvolený Ľubomír Olejár, ktorý túto funkciu zastával aj v uplynulom volebnom období a podpredsedami sa stali prokurista Signum, a. s., Poprad Jozef Hrobák a konateľ Renojava, s. r. o., Prešov František Jaš.