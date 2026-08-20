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Prešovská škola vďaka projektu za 355.000 eur prepojí vzdelávanie s AI
Projekt sa bude realizovať v partnerstve so Střední pedagogickou školou a Střední odbornou školou Kladno.
Autor TASR
Prešov 20. augusta (TASR) - Súčasťou vzdelávacieho procesu v Spojenej škole na Masarykovej ulici v Prešove budú moderné IT technológie a nástroje umelej inteligencie (AI). Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (PSK), ktorý je zriaďovateľom školy, schválilo jej vstup do medzinárodného projektu AI - Cesta k modernému vzdelávaniu. Projekt s rozpočtom takmer 355.000 eur sa bude realizovať od augusta 2026 do júla 2030, a to v partnerstve so strednou školou z českého Kladna. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.
Ako uviedla, vďaka projektu škola zmodernizuje svoje priestory, nakúpi novú IT techniku a zefektívni administratívne procesy. Zabezpečí vzdelávanie a odborný rast svojich pedagógov aj individuálne vzdelávanie žiakov so zameraním na rozvíjanie ich digitálnych kompetencií, modernizáciu výučby a vytváranie efektívneho a bezpečného AI prostredia.
„Nástroje umelej inteligencie sa postupne využijú vo viacerých oblastiach fungovania školy. Konkrétne na miesta prvého kontaktu, ekonomické oddelenie, personalistiku a administratívu, čo pomôže znížiť byrokratickú záťaž zamestnancov a racionálne prepojiť ich pracovný čas. Žiaci a učitelia budú využívať nové inteligentné tréningové systémy a simulácie reálnych pracovných procesov,“ povedala Jeleňová.
Projekt sa bude realizovať v partnerstve so Střední pedagogickou školou a Střední odbornou školou Kladno.
Celá iniciatíva získala podporu vo výške dvoch miliónov eur z dánskej nadácie Villum Fonden v rámci programu European Vocational Education and Training Initiative 2025.
Podľa Jeleňovej ide o jednu z významných európskych grantových iniciatív zameraných na modernizáciu odborného vzdelávania, technických odborov a profesijnú prípravu mladých ľudí. Odbornú podporu vo forme školení vo výchovno-vzdelávacom procese poskytne aj Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave.
„Cieľom štvorročného projektu AI - Cesta k modernému vzdelávaniu je priniesť komplexný a praktický prístup k využívaniu umelej inteligencie na školách. Zvýšiť efektivitu a kvalitu vzdelávania, prehĺbiť znalosti a odbornosť učiteľov, zlepšiť vzdelávacie výsledky žiakov a ich kompetencie pre úspešný vstup na trh práce,“ vysvetlila Jeleňová.
Významnou súčasťou projektu bude aj intenzívna medzinárodná spolupráca a zdieľanie skúseností s partnermi z Českej republiky. Cieľom je vytvárať bezpečné a inovatívne digitálne prostredie, ktoré pripraví študentov na technologický rozvoj budúcnosti.
Ako uviedla, vďaka projektu škola zmodernizuje svoje priestory, nakúpi novú IT techniku a zefektívni administratívne procesy. Zabezpečí vzdelávanie a odborný rast svojich pedagógov aj individuálne vzdelávanie žiakov so zameraním na rozvíjanie ich digitálnych kompetencií, modernizáciu výučby a vytváranie efektívneho a bezpečného AI prostredia.
„Nástroje umelej inteligencie sa postupne využijú vo viacerých oblastiach fungovania školy. Konkrétne na miesta prvého kontaktu, ekonomické oddelenie, personalistiku a administratívu, čo pomôže znížiť byrokratickú záťaž zamestnancov a racionálne prepojiť ich pracovný čas. Žiaci a učitelia budú využívať nové inteligentné tréningové systémy a simulácie reálnych pracovných procesov,“ povedala Jeleňová.
Projekt sa bude realizovať v partnerstve so Střední pedagogickou školou a Střední odbornou školou Kladno.
Celá iniciatíva získala podporu vo výške dvoch miliónov eur z dánskej nadácie Villum Fonden v rámci programu European Vocational Education and Training Initiative 2025.
Podľa Jeleňovej ide o jednu z významných európskych grantových iniciatív zameraných na modernizáciu odborného vzdelávania, technických odborov a profesijnú prípravu mladých ľudí. Odbornú podporu vo forme školení vo výchovno-vzdelávacom procese poskytne aj Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave.
„Cieľom štvorročného projektu AI - Cesta k modernému vzdelávaniu je priniesť komplexný a praktický prístup k využívaniu umelej inteligencie na školách. Zvýšiť efektivitu a kvalitu vzdelávania, prehĺbiť znalosti a odbornosť učiteľov, zlepšiť vzdelávacie výsledky žiakov a ich kompetencie pre úspešný vstup na trh práce,“ vysvetlila Jeleňová.
Významnou súčasťou projektu bude aj intenzívna medzinárodná spolupráca a zdieľanie skúseností s partnermi z Českej republiky. Cieľom je vytvárať bezpečné a inovatívne digitálne prostredie, ktoré pripraví študentov na technologický rozvoj budúcnosti.