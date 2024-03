Prešovská škola vyučujúca ukrajinské deti má novú výpočtovú techniku

Prešov 5. marca (TASR) - Približne 140 detí z Ukrajiny, ktoré sú v rámci základného a stredného vzdelávania integrované v prešovskej Spojenej škole T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským, dostali v týchto dňoch novú výpočtovú techniku. Používať ju budú v novozriadenej počítačovej miestnosti a počas výučby. Výpočtovú techniku za približne 51.000 eur Prešovskému samosprávnemu kraju (PSK) daroval Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



"Od začiatku vojnového konfliktu sme sa snažili vojnovými utečencom z Ukrajiny vytvoriť v našom kraji čo najlepšie a najbezpečnejšie prostredie. Pomáhali sme im s ubytovaním ošatením a stravovaním, ale aj začlenením do škôl a pracovného procesu," vyjadril sa predseda PSK Milan Majerský v pondelok (4. 3.) počas preberania daru od kancelárie UNHCR v Košiciach.



Ako uviedol, práve tento úrad v gescii OSN má s pomocou pre utečencov veľké skúsenosti a je nápomocný v krízových situáciách.



"Aktuálne je výsledkom našej spolupráce nová technika a je jasné, že najlepšie využitie nájde práve v prešovskej spojenej škole, kde máme najviac ukrajinských žiakov. Vzdelávaním, ktoré im na Slovensku poskytujeme, suplujeme značne zdecimované ukrajinské školstvo a aspoň sčasti im nahrádzame to, čo potrebujú pre svoju budúcnosť," dodal predseda PSK.



Vďaka UNHCR v Košiciach do vybavenia spomenutej prešovskej školy pribudli programovateľné roboty, interaktívne dotykové panely, podlahy, ako aj zostavy, ktoré poslúžia na oživenie výučby, rovnako ako aj tablety a notebooky.



"Tento náš dar je výsledkom konkrétnych diskusií s vedením PSK o tom, aké sú potreby, ktoré skutočne podporia región a strednú školu. Práve táto spojená škola je v rámci Slovenska unikátnym príkladom inklúzie detí z iného akademického prostredia do vzdelávacieho procesu. Presnejšie ide o príklad inovácie prostredníctvom interaktívneho hrania, ktoré môže pomôcť riešiť jazykovú bariéru," povedala vedúca kancelárie UNHCR v Košiciach Oana Curtiss.



Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov s kanceláriou v Košiciach odovzdaním vecného daru nadviazal na spoluprácu s PSK v roku 2023. Zameraná bola na nákup nového nábytku a zariadenia, ako aj takzvanej bielej techniky pre školský internát pri Strednej odbornej škole ekonomiky, hotelierstva a služieb J. Andraščíka v Bardejove, kde prešovská krajská samospráva doteraz poskytuje útočisko približne 40 ukrajinským odídencom.