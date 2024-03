Prešovská univerzita a OZ IPčko podpísali memorandum o spolupráci

Prešov 20. marca (TASR) - Spolupráca pri odborných konzultáciách či podporných aktivitách pre študentov a študentky je spoločným zámerom memoranda o spolupráci, ktoré vo utorok (19. 3.) podpísali rektor Prešovskej univerzity (PU) v Prešove Peter Kónya a Marek Madro, riaditeľ občianskeho združenia (OZ) IPčko. PU sa tak podľa jej hovorkyne Anny Polačkovej stala prvou univerzitou na Slovensku, ktorá s IPčkom nadviazala tento typ spolupráce.



OZ IPčko je občianske združenie, od roku 2012 poskytuje odbornú psychologickú pomoc a podporu ľuďom, ktorí sa ocitnú v náročných a krízových situáciách.



"Som rád, že naša univerzita nadväzuje spoluprácu s občianskym združením IPčko s cieľom rozšíriť spôsob podpory našim študentom a študentkám v oblasti duševného zdravia," uviedol pri podpise memoranda rektor PU Peter Kónya.



"Na našich psychológov a psychologičky v Prešove sa obrátilo už v minulom roku so žiadosťou o pomoc 326 študentov a študentiek. Najčastejšie hovorili o témach osamelosti, tlaku na výkon, úzkosti, sebapoškodzovania, neprijatí, nízkom sebavedomí, depresii a myšlienkach na ukončenie života, ako aj o pocite strachu a obavách spojených s témou bezpečnosti v školskom prostredí," zdôraznil na stretnutí riaditeľ IPčka Marek Madro.



Hlavným podnetom na vznik memoranda bolo podľa jeho slov to, že univerzitní študenti a študentky zo Slovenska, Ukrajiny a Ruska využívajú anonymné, bezplatné a dostupné psychologické služby poskytované v centre krízovej intervencie Káčko Prešov, ktoré je projektom IPčka.



V súlade so zámermi rozvoja univerzity a IPčka sa budú obe strany memoranda usilovať svoju činnosť realizovať najmä v oblasti podporných aktivít pre študentov, projektov a grantovej spolupráce, podpory spolupráce s odborníkmi, ale aj v oblasti spoločnej organizácie podujatí. Dôležité budú taktiež vzájomné odborné konzultácie či výmena informácií medzi univerzitou a IPčkom s cieľom sledovať aktuálne potreby a následne tomu prispôsobovať svoje služby.



PU poskytuje psychologické poradenstvo svojim študentom a študentkám aj priamo na univerzite, a to prostredníctvom pracoviska psychologického poradenstva pri Inštitúte psychológie Filozofickej fakulty PU. Rovnako s cieľom podporovať duševné zdravie univerzita vytvára možnosti a priestor pre organizované i individuálne športové a kultúrne vyžitie študentov. Organizuje tiež koncerty, besedy, autorské čítania a priamo v jej priestoroch sa konajú aj omše.