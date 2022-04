Prešovská univerzita a veľvyslanectvo SR v Kyjeve uzavreli memorandum

Prešov 13. apríla (TASR) - Prehĺbiť a rozšíriť súčinnosť pri pomoci ľuďom zasiahnutým vojnovým konfliktom na Ukrajine, osobitne v oblasti školstva, národnej a regionálnej kultúry, spoločenského života a medzinárodnej spolupráce, je cieľom memoranda, ktoré v uplynulých dňoch podpísali rektor Prešovskej univerzity v Prešove a mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR na Ukrajine Marek Šafin. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Anna Polačková.



Na stretnutí s veľvyslancom na univerzite boli prítomní dobrovoľníci z radov učiteľov a študentov PU, ktorí vykonávajú rôznorodé aktivity týkajúce sa pomoci utečencom pochádzajúcim z Ukrajiny.



"Je to prejav ľudskosti a vyzretosti študentov, ktorí vedia, že je potrebné v týchto neľahkých časoch pomáhať. Občianska spoločnosť u nás je veľmi rozvinutá, nebol som prekvapený, že sa študenti takto zaangažovali, osobne som to priam očakával," uviedol na stretnutí Šafin.



"Som veľmi rád, že pán veľvyslanec si našiel čas a navštívil našu univerzitu, čím demonštroval aj to, že naši ukrajinskí študenti a ich rodinní príslušníci nie sú v týchto nesmierne ťažkých situáciách, ktoré prežívajú, sami," povedal Peter Kónya, rektor PU.



Na stretnutí nechýbali ani rodinní príslušníci ukrajinských študentov bývajúci v študentských domovoch PU.



"Chcela by som veľmi poďakovať Prešovskej univerzite za to, že nám poskytla ubytovanie. Som rada, že mám možnosť navštevovať aj rôzne prednášky mojich slovenských kolegov, mám prístup do univerzitnej knižnice a taktiež sa zúčastňujem na rôznych kultúrnych podujatiach," vyzdvihla Iryna Špiťko, docentka z Dniprovskej národnej univerzity.



V rámci podpísaného memoranda sa zúčastnené strany budú usilovať spolupracovať pri dobrovoľníckej činnosti, usporadúvaní vzdelávacích akcií a organizovaní spoločných podujatí, ako aj pri podávaní žiadostí a riešení medzinárodných projektov.