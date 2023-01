Prešovská univerzita chce tento rok obhájiť 205 študijných programov

Prešov 14. januára (TASR) - Obhájenie všetkých alebo veľkej väčšiny z 205 študijných programov pred Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo je jedna z priorít Prešovskej univerzity (PU) v Prešove na rok 2023.



Ako pre TASR uviedla hovorkyňa univerzity Anna Polačková, minulý rok pre pandémiu nemuseli zatvárať brány univerzity a plošne posielať študentov na dištančné vzdelávanie a zamestnancov na domáce pracoviská.



"Do života univerzity následne vstúpila vojna, a to aj vzhľadom na to, že sme prvá univerzita za hranicou a máme takmer 1000 ukrajinských študentov. Univerzita sa však od prvej chvíle snažila v rámci svojich možností pomáhať ľuďom zasiahnutým vojnou," povedala Polačková.



Počas roka univerzita prispôsobovala akreditačnú dokumentáciu novým predpisom, ktorá je podkladom pre posúdenie práv univerzity na uskutočňovanie všetkých súčasných študijných programov.



Podľa rektora PU v Prešove Petra Kónyu sú radi, že sa im napriek pandémii a obmedzeniam podarilo udržať si stabilný počet študentov. V aktuálnom akademickom roku dokonca zaznamenali o 15 percent viac prihlášok na štúdium než v predošlom období. Rovnako pozitívne univerzita hodnotí, že v minulom roku postúpila vo viacerých rebríčkoch hodnotenia vedecko-výskumnej činnosti, napríklad Scimago.



"Vzhľadom na dlhodobú absenciu rezortných výziev ministerstva školstva nás veľmi tešia rozvojové projekty realizované v súčasnosti, ako je napríklad rekonštrukcia exteriéru nového internátu, exteriéru a interiéru študentského domova na Námestí mládeže, realizácia nadstavby budovy Fakulty zdravotníckych odborov či rekonštrukcia krytej plavárne. Podobne pozitívne vnímame i začiatok realizácie ekologického projektu zahŕňajúceho okrem iného revitalizáciu átrií a terasy spolu s vypracovaním projektovej dokumentácie na komplexnú rekonštrukciu Vysokoškolského areálu," priblížil Kónya, ktorý v závere roka obhájil svoj post a univerzitu povedie ďalšie štyri roky.



S novým rokom sa podľa univerzity spájajú viaceré očakávania, ale aj obavy - či už z energetickej krízy alebo avizovaného pokračovania znižovania štátnej dotácie, ktoré môže byť v situácii rapídneho nárastu cien za energie pre mnohé vysoké školy likvidačné.



Univerzita plánuje v tomto roku dokončiť ďalšiu etapu rekonštrukcie študentských domovov a pokračovať v revitalizácii univerzitných objektov.



"Veríme, že v nasledujúcich dvanástich mesiacoch sa naplnia iba pozitívne očakávania a po pandemických obmedzeniach prežijeme opäť normálny akademický rok. Naši zamestnanci a študenti si to iste zaslúžia," dodal Kónya.