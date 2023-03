Prešovskej univerzite pribudli študenti z Ukrajiny, je ich takmer 1400

Prešov 6. marca (TASR) – Záujem ukrajinských študentov o štúdium na Prešovskej univerzite (PU) v Prešove z roka na rok rastie. Aktuálne tu študuje takmer 1370 študentov z Ukrajiny z celkového počtu 8500 študentov. V predošlom roku na PU študovalo 910 ukrajinských študentov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa univerzity Anna Polačková.



Najviac cudzincov je zapísaných na Filozofickej fakulte a Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu. Najvyšší podiel cudzincov je zapísaných na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte.



"Zo študijných programov, ktoré sú vyhľadávané medzi ukrajinskými študentmi, možno spomenúť napríklad štúdium cudzích jazykov, tlmočníctvo a prekladateľstvo, stredoeurópske štúdiá, ale aj sociálna práca, politológia či študijné programy v oblasti manažmentu a marketingu," povedala Polačková.



Ako ďalej uviedla, vzhľadom na to, že na PU už dlhšie narastá počet zahraničných študentov, vytvorili pred niekoľkými rokmi kurzy slovenského jazyka, za ktoré študenti môže získať kredity či už v balíku povinne voliteľných predmetov alebo výberových predmetov.



"Do júna realizovala Filozofická fakulta bezplatné kurzy slovenského jazyka, ktoré boli primárne určené azylantom, ľuďom so štatútom dočasného útočiska, ale aj príbuzným našich študentov či ďalším záujemcom o tieto kurzy," priblížila Polačková.



V čase od vypuknutia vojnového konfliktu na Ukrajine až do júna poskytovala PU ubytovanie pre príbuzných svojich študentov.



"Študenti boli podporovaní v dobročinnej činnosti, ich účasť, respektíve neúčasť na výučbe bola usmernená opatrením rektora. Študenti zasiahnutí vojnovým konfliktom mohli požiadať o jednorazové štipendium, ktoré bolo vyplatené študentom zo štipendijného fondu univerzity. Absolventi magisterského štúdia mohli po ukončení štúdia požiadať o ďalšie štipendium, ktorého cieľom bolo podporiť obdobie medzi ukončením štúdia a začlenením sa do pracovného procesu," vysvetlila hovorkyňa univerzity.



"Po vypuknutí vojnového konfliktu sme sledovali podporu, súdržnosť a snahu pomôcť. Študenti sami iniciovali viaceré aktivity nasmerované na pomoc jednak svojim kolegom, ale aj obyvateľom Ukrajiny či azylantom," dodala Polačková.