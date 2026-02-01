< sekcia Regióny
Prešovská univerzita má zrekonštruované všetky internáty
Autor TASR
Prešov 1. februára (TASR) - Prešovská univerzita (PU) v Prešove ukončila rozsiahlu niekoľkoročnú obnovu všetkých štyroch svojich študentských domovov. Rekonštrukcie sa realizovali z kombinácie vládnej dotácie, eurofondov a vlastných zdrojov univerzity. Boli cielene plánované tak, aby čo najmenej zasahovali do chodu akademického roka. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Ingrid Timková.
„Nie sme jediná univerzita, ktorá má zrekonštruované internáty, no rozdiel je v tom, že my pracujeme so starými internátmi, ktoré si vyžadovali dlhodobú, systematickú obnovu. Podarilo sa nám však ako jednej z mála univerzít zrekonštruovať všetky ubytovacie kapacity,“ uviedol rektor PU Peter Kónya.
V súčasnosti podľa neho disponujú kapacitou približne 1800 ubytovacích miest, pričom všetky izby sú zrekonštruované a spĺňajú aktuálne hygienické a komfortné štandardy. „Už nemáme štvorposteľové izby, čo síce mierne znížilo kapacitu, ale výrazne zvýšilo kvalitu bývania. Celý tento proces prebiehal postupne od rokov 2013 - 2014, ešte v čase, keď som pôsobil ako prorektor,“ doplnil Kónya.
Celkové náklady sa vyšplhali na asi 11.108.038 eur. Zdroje financovania predstavovali vládna dotácia, eurofondy a zdroje univerzity a ministerstva školstva.
Rekonštrukcie zahŕňali kompletnú výmenu rozvodov, elektroinštalácie, zdravotechniky, odstránenie pôvodných umakartových jadier, nové sociálne zariadenia priamo na izbách, nové podlahy, obklady, stierky, protipožiarne dvere, moderné kuchynky, študovne aj nový nábytok. Rekonštrukcie sa netýkali len interiérov, ale aj exteriérov budov - najmä z eurofondových výziev zameraných na znižovanie energetickej náročnosti.
„Po ukončení rekonštrukcie posledného internátu na Exnárovej ulici môžeme povedať, že Prešovská univerzita má 100 percent zrekonštruovaných internátov. Všetky izby prešli obnovou, v mnohých prípadoch zásadnou - zrušili sa spoločné sociálne zariadenia, zaviedol sa bunkový systém a výrazne sa zvýšil komfort bývania. Reagovali sme tým aj na spätnú väzbu študentov, pretože kvalita ubytovania je dôležitou súčasťou ich spokojnosti so štúdiom,“ zdôraznil prorektor PU Peter Adamišin.
Poslednou etapou bola rozsiahla rekonštrukcia ŠD na Exnárovej ulici, ktorá prebiehala v rokoch 2022 - 2025. Okrem obnovy izieb a zázemia prešla výraznou premenou aj vstupná časť internátu - vznikla nová recepcia, oddychová zóna, turnikety a bezbariérový vstup. Celková hodnota stavebných prác bez nábytku dosiahla 1,61 milióna eur.
„Aj napriek tomu, že máme všetky internáty zrekonštruované, kapacitne stále nedokážeme uspokojiť dopyt všetkých študentov. Je to však problém, ktorý dnes riešia mnohé univerzity na Slovensku,“ dodal Adamišin.
PU ubytováva viac ako 1800 študentov. Len v jej vlastných štyroch internátoch býva 1681 študentov.
