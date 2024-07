Prešovská univerzita modernizuje svoj posledný internát

Prešov 31. júla (TASR) - Prešovská univerzita (PU) v Prešove aktuálne modernizuje svoj posledný internát. Viac ako 90 percent svojich ubytovacích kapacít má už zrekonštruovaných. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Anna Polačková.



Študentské domovy (ŠD) tvorí komplex štyroch objektov s celkovou kapacitou 1807 lôžok, pričom tri z nich sú už komplexne interiérovo a exteriérovo obnovené. Po dvoch zrekonštruovaných internátoch na Ulici 17. novembra a ŠD na Námestí mládeže sa univerzita pustila do obnovy posledného ubytovacieho objektu na Exnárovej ulici, ktorý pozostáva z deviatich nadzemných podlaží. Vlani sa univerzite podarilo zrekonštruovať jeho tri vrchné podlažia, toto leto pokračuje v rámci druhej etapy v obnove ďalších troch.



"Renovácia zahŕňa výmenu elektroinštalácie, odstránenie umakartových jadier, obnovu sociálnych zariadení, výmenu podláh, stierok, malieb a dverí, ako aj osadenie nového nábytku," priblížila Polačková.



Finančné náklady na druhú etapu rekonštrukcie internátu na Exnárovej ulici boli podľa kvestorky univerzity Márie Novákovej vyčíslené na 546.771 eur. "Z toho 300.000 eur tvorí dotácia z ministerstva a zvyšných 246.771 eur univerzita hradí z vlastných zdrojov," povedala Nováková.



"Naším cieľom je systematicky pokračovať ďalej, aby budúci rok, respektíve najneskôr do dvoch rokov bol interiérovo zrekonštruovaný aj posledný zo štyroch našich internátov. Univerzita tak bude mať 100 percent svojich internátnych kapacít obnovených, čo je na Slovensku unikát," vyzdvihol prorektor PU pre stratégiu a marketing Peter Adamišin.



"Vo všetkých ubytovacích objektoch okrem ŠD Exnárova pribudnú aj turnikety hradené z univerzitných zdrojov, ktoré elektronizujú a zjednodušia vstup ubytovaných študentov, hostí a návštev," doplnila prorektorka PU pre rozvoj, informatizáciu a hodnotenie kvality Jana Burgerová.



V tomto letnom období univerzita realizuje aj plánovanú rekonštrukciu kotolne, ktorá zásobuje teplom dva najväčšie študentské domovy a univerzitnú jedáleň na Ulici 17. novembra. Projekt s rozpočtom 417.600 eur je financovaný z dotácie ministerstva vo výške 175.000 eur a z vlastných prostriedkov univerzity vo výške 242.600 eur.



Záujem o ubytovanie v študentských domovoch podľa Polačkovej dlhodobo prevyšuje ubytovacie kapacity univerzity. Univerzita preto hľadá ďalšie možnosti vrátane spolupráce s gréckokatolíckym a pravoslávnym kňazským seminárom a súkromnými ubytovacími zariadeniami. Univerzita aj v tomto akademickom roku plánuje uzatvoriť zmluvu o poskytovaní ubytovania so zariadením Lineas.



"Aj napriek tomu, že systematicky investujeme do obnovy študentských domov, čím zvyšujeme sociálne zázemie pre našich študentov, nepristúpime v novom akademickom roku k zvyšovaniu poplatkov za ubytovanie," dodala Burgerová. V platnosti ostáva cenník z 1. septembra 2023.