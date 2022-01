Prešovská univerzita ocenila tri osobnosti Univerzity Karlovej v Prahe

Prešov 20. januára (TASR) – Prešovská univerzita (PU) v Prešove na štvrtkovom slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady PU udelila čestný titul Dr. h. c. odborníkovi na dejiny umenia profesorovi Janovi Roytovi, ktorý je prorektorom Univerzity Karlovej (UK) v Prahe. TASR o tom informovala hovorkyňa PU Anna Polačková.



Profesor Royt je jedným z popredných českých historikov a historikov umenia, venujúcich sa staršiemu umeniu a ikonografii od raného kresťanstva až do konca baroka. "Je autorom niekoľkých desiatok významných vedeckých prác, monografií a zásadných štúdií, publikovaných doma i v zahraničí," priblížila Polačková.



Popri udelení čestného titulu boli odovzdané aj dve zlaté medaily dvom čestným doktorom - Dr. h. c. profesorovi Tomášovi Zimovi, rektorovi UK v Prahe a Dr. h. c. profesorovi Janovi Blahoslavovi Lášekovi, bývalému dekanovi a v súčasnosti prodekanovi Husitskej teologickej fakulty a členovi Kolégia rektora UK v Prahe.