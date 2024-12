Prešovská univerzita otvorila nové konzultačno-poradenské centrum

Prešov 18. decembra (TASR) - Na poradenstvo pre domácich i zahraničných študentov je určené nové pracovisko Prešovskej univerzity (PU) v Prešove. Konzultačno-poradenské centrum Welcome Office otvorili v utorok (17. 12.) v priestoroch internátu na ulici 17. novembra v Prešove. V portfóliu má široký záber služieb, ktoré pomôžu študentom zo zahraničia pri príchode komplexne sa zorientovať vo viacerých smeroch. Centrum tiež ponúkne pomocnú ruku pri rôznych úkonoch spätých s tunajším pobytom. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Mária Dudová-Bašistová.



Ako povedala, nové konzultačno-poradenské centrum je určené pre medzinárodnú spoluprácu PU. Je koordinované útvarom zahraničia a vonkajších vzťahov PU. Zameriava sa na poskytovanie komplexnej podpory zahraničným študentom, domácim študentom, zamestnancom aj hosťujúcim odborníkom. Pomáha pri adaptácii na nové prostredie (Buddy systém, jazyková podpora, City a Campus Tours), pri vízovom konaní, legalizácii pobytu či zdravotnom poistení. Taktiež je k dispozícii v otázke výberu zahraničných mobilít, pri poradenstve i ďalších aktivitách.



"Takéto miesto na univerzite je veľmi kľúčové, čo sa týka rozvíjania medzinárodnej spolupráce. A to tak z úrovne študentských mobilít, ako aj učiteľských a výskumných mobilít. Priestory majú slúžiť na komplexnú podporu pre zahraničných aj domácich študentov, tiež učiteľov a výskumníkov," uviedla počas otvorenia prorektorka pre zahraničie a vonkajšie vzťahy Mária Kardis.



Spomenuté centrum má byť miestom, ktoré bude lámať interkultúrne bariéry pre prichádzajúcich aj odchádzajúcich študentov i učiteľov. Bude slúžiť ako miesto komplexnej podpory pre prichádzajúcich čo sa týka vízových povinností, banky aj všetkých administratívnych náležitostí, ktoré sa s tým spájajú. Bude to tiež také integračné miesto, ktoré pomôže včleniť sa do regiónu, pochopiť jeho špecifiká a zároveň pomôže rozvíjať spoluprácu na všetkých úrovniach, vysvetlila prorektorka.



"PU venuje otázke internacionalizácie dlhodobo veľkú pozornosť. Sme v dynamickom prostredí. A vysoká škola, ktorá nenaskočí na túto vlnu internacionalizácie, tak zrejme nebude môcť potom dobehnúť ani ten posledný vagón," skonštatoval prorektor pre stratégiu a marketing Peter Adamišin. Verí, že nové konzultačno-poradenské centrum bude okrem iného stimulom a motiváciou pre zapojenie sa fakúlt, a to aj napríklad v otázke rozširovania ponuky štúdia v anglickom jazyku.



Konzultačno-poradenské centrum je možné navštíviť denne v čase od 8.30 h do 15.30 h, od pondelka do štvrtka.