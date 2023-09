Prešovská univerzita otvorila nový akademický rok inauguráciou rektora

Prešov 19. septembra (TASR) - Prešovská univerzita (PU) v Prešove oficiálne vstúpila do nového akademického roka. Jeho slávnostné otvorenie v historickej budove PKO Čierny orol za prítomnosti takmer 450 hostí z domova i zahraničia sa v utorok nieslo v znamení inaugurácia rektora, prorektorov a novozvolených dekanov šiestich fakúlt PU. Nechýbali ani ocenenia tvorivých pracovníkov a študentov univerzity. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Anna Polačková.



Rektor univerzity Peter Kónya v novom funkčnom období povedie univerzitu spolu s prorektormi Petrom Adamišinom, Janou Burgerovou, Ivanou Cimermanovou, Máriou Kardis a Mariánom Reiffersom. V rámci fakúlt svoj post v ďalšom funkčnom období obhájili dekanky Beáta Balogová na filozofickej fakulte, Jana Poráčová na fakulte humanitných a prírodných vied a Iveta Scholtzová na pedagogickej fakulte. Pravoslávnu bohosloveckú fakultu povedie opäť dekan Štefan Pružinský a fakultu zdravotníckych odborov dekanka Štefánia Andraščíková. Do čela gréckokatolíckej teologickej fakulty sa prvýkrát postaví dekan Peter Tirpák.



"V rôznych medzinárodných rankingoch vysokých škôl sa umiestňujeme na porovnateľných a lepších miestach ako pred ôsmimi rokmi, rovnako si udržiavame aj grantovú úspešnosť. Výrazne sme taktiež zvýšili počet našich vedeckých časopisov zaradených v prestížnych databázach a v internacionalizácii sme sa dostali podielom zahraničných študentov na úroveň najlepších univerzít," uviedol vo svojom príhovore Kónya.



V rámci výziev do nadchádzajúceho funkčného obdobia spomenul viacero oblastí. "V oblasti vzdelávania bude treba flexibilne reagovať na potreby spoločenskej praxe, a to najmä akreditáciou nových profesijných študijných programov. Pritom sa nevzdáme ani ambície na rozšírenie ponuky zdravotníckeho vzdelávania v súlade s potrebami spoločnosti. V oblasti vedy musíme naďalej pokračovať v postupnom zvyšovaní kvality svojich publikačných výstupov a zlepšovaní grantovej úspešnosti vrátane zahraničných a medzinárodných schém," konkretizoval rektor.



Čo sa týka rozvoja univerzity, najväčšou výzvou je podľa jeho slov komplexná rekonštrukcia budovy vysokoškolského areálu na Ulici 17. novembra, ako aj rozšírenie výučbových kapacít niektorých fakúlt a rekonštrukcia posledného zo štyroch študentských domovov.



Súčasťou otvorenia akademického roka bolo aj udeľovanie Ceny rektora, ktorá bola odovzdaná 15 tvorivým zamestnancom univerzity za významný prínos v jednotlivých vedných odboroch, siedmim pracovníkom za vedecký výstup zamestnancov do 40 rokov, dvom vedecko-výskumným pracovníkom za inováciu a vedecký objav, jednému za významný prínos v umení a jednému za významný prínos pre PU. Cenou rektora boli ocenení aj 13 študenti za reprezentáciu univerzity a vynikajúce výsledky v štúdiu, a tiež tri katedrové webstránky.



V troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania na PU je aktuálne zapísaných takmer 8100 študentov, uvedený počet však ešte nie je konečný, keďže prebieha dodatočný zápis niektorých študentov.