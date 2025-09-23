< sekcia Regióny
Prešovská univerzita otvorila nový akademický rok a ocenila študentov
Z prostriedkov plánu obnovy boli výrazne zvýšené granty pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov.
Autor TASR
Prešov 23. septembra (TASR) - Prešovská univerzita (PU) v Prešove v utorok slávnostným podujatím otvorila nový akademický rok 2025/2026. Pri tejto príležitosti si ocenenia za svoju aktívnu činnosť prevzali viacerí študenti a zamestnanci. Podujatie sa za prítomnosti viac ako 400 hostí z rôznych oblastí uskutočnilo v priestoroch Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Medzi hosťami bol aj predseda vlády Robert Fico (Smer-SD). TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Mária Dudová-Bašistová.
Rektor univerzity Peter Kónya vo svojom príhovore hodnotil, čo sa v minulom akademickom roku podarilo. „V uplynulom roku bol odovzdaný ďalší kompletne rekonštruovaný študentský domov na Námestí mládeže a začala sa nová etapa obnovy študentského domova na Exnárovej ulici. Po jej ukončení v aktuálnom akademickom roku bude univerzita ako jediná verejná vysoká škola disponovať kompletne zrekonštruovanými ubytovacími kapacitami pre viac ako 2000 študentov,“ povedal rektor.
Z prostriedkov plánu obnovy boli výrazne zvýšené granty pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Rovnako došlo k výraznému nárastu študentských aj učiteľských mobilít v rámci programu Erasmus - vyslaných aj prijatých.
PU uspela podľa hovorkyne i s ďalšími významnými projektmi. Ide o rekonštrukciu tepelného hospodárstva vo Vysokoškolskom areáli (VŠA) za viac ako milión eur a vybudovanie Simulačného centra Fakulty zdravotníckych odborov vo výške 10 miliónov eur. Najvýznamnejšou stavbou, prebiehajúcou počas celého akademického roka, bola a stále je obnova budovy VŠA. Zahŕňa okrem tzv. výmeny plášťa stavby takisto modernizáciu tepelného hospodárstva s tepelnými čerpadlami a vlastnou solárnou elektrárňou v celkovej výške 10.133.333 eur. Rekonštrukcia bude pokračovať aj v najbližších mesiacoch, s predpokladaným ukončením prác v máji 2026.
Vo svojom príhovore rektor zvlášť vyzdvihol kvalitu školstva na Slovensku. „Akoby epidémiu covidu vystriedala ďalšia epidémia, epidémia exodu, odchodu do cudziny. Je tragédiou, že viac ako polovica stredoškolákov zamýšľa nielen študovať, no dokonca pokračovať vo svojom živote v zahraničí. Pritom väčšina týchto správ, dehonestujúcich naše vysoké školstvo a vychvaľujúcich to zahraničné, nie je pravdivá. Za posledné roky pomerne dobre poznám systém vysokého školstva u našich západných, severných aj južných susedov a dovolím si povedať, že nie je lepší než ten náš a ich vysoké školy sa v porovnateľných kategóriách nelíšia od našich,“ zdôraznil Kónya.
Počas slávnostného otvorenia sa prítomným prihovoril aj predseda vlády SR Fico. „Chcem zablahoželať vašej univerzite. Jej výsledky sú impozantné, najmä ak si uvedomíme vysoký počet zahraničných študentov. Napriek dramatickej konsolidácii, ktorú musíme realizovať, máme rozhodnutie, že v roku 2026 dôjde k zvýšeniu finančných prostriedkov v kapitolách školstva, vo všetkých vrstvách školstva, a rovnako aj v zdravotníctve. V porovnaní rokov 2025 a 2026 toto zvýšenie bude predstavovať 300 miliónov eur,“ povedal Fico.
PU má takmer 8500 študentov, študujúcich v celkovo 128 bakalárskych, 102 magisterských a 87 doktorandských študijných programoch. Z tohto počtu je približne 1570 zahraničných študentov.
Rektor univerzity Peter Kónya vo svojom príhovore hodnotil, čo sa v minulom akademickom roku podarilo. „V uplynulom roku bol odovzdaný ďalší kompletne rekonštruovaný študentský domov na Námestí mládeže a začala sa nová etapa obnovy študentského domova na Exnárovej ulici. Po jej ukončení v aktuálnom akademickom roku bude univerzita ako jediná verejná vysoká škola disponovať kompletne zrekonštruovanými ubytovacími kapacitami pre viac ako 2000 študentov,“ povedal rektor.
Z prostriedkov plánu obnovy boli výrazne zvýšené granty pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Rovnako došlo k výraznému nárastu študentských aj učiteľských mobilít v rámci programu Erasmus - vyslaných aj prijatých.
PU uspela podľa hovorkyne i s ďalšími významnými projektmi. Ide o rekonštrukciu tepelného hospodárstva vo Vysokoškolskom areáli (VŠA) za viac ako milión eur a vybudovanie Simulačného centra Fakulty zdravotníckych odborov vo výške 10 miliónov eur. Najvýznamnejšou stavbou, prebiehajúcou počas celého akademického roka, bola a stále je obnova budovy VŠA. Zahŕňa okrem tzv. výmeny plášťa stavby takisto modernizáciu tepelného hospodárstva s tepelnými čerpadlami a vlastnou solárnou elektrárňou v celkovej výške 10.133.333 eur. Rekonštrukcia bude pokračovať aj v najbližších mesiacoch, s predpokladaným ukončením prác v máji 2026.
Vo svojom príhovore rektor zvlášť vyzdvihol kvalitu školstva na Slovensku. „Akoby epidémiu covidu vystriedala ďalšia epidémia, epidémia exodu, odchodu do cudziny. Je tragédiou, že viac ako polovica stredoškolákov zamýšľa nielen študovať, no dokonca pokračovať vo svojom živote v zahraničí. Pritom väčšina týchto správ, dehonestujúcich naše vysoké školstvo a vychvaľujúcich to zahraničné, nie je pravdivá. Za posledné roky pomerne dobre poznám systém vysokého školstva u našich západných, severných aj južných susedov a dovolím si povedať, že nie je lepší než ten náš a ich vysoké školy sa v porovnateľných kategóriách nelíšia od našich,“ zdôraznil Kónya.
Počas slávnostného otvorenia sa prítomným prihovoril aj predseda vlády SR Fico. „Chcem zablahoželať vašej univerzite. Jej výsledky sú impozantné, najmä ak si uvedomíme vysoký počet zahraničných študentov. Napriek dramatickej konsolidácii, ktorú musíme realizovať, máme rozhodnutie, že v roku 2026 dôjde k zvýšeniu finančných prostriedkov v kapitolách školstva, vo všetkých vrstvách školstva, a rovnako aj v zdravotníctve. V porovnaní rokov 2025 a 2026 toto zvýšenie bude predstavovať 300 miliónov eur,“ povedal Fico.
PU má takmer 8500 študentov, študujúcich v celkovo 128 bakalárskych, 102 magisterských a 87 doktorandských študijných programoch. Z tohto počtu je približne 1570 zahraničných študentov.