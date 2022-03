Prešovská univerzita pomáha ukrajinským študentom a zamestnancom

Prešov 1. marca (TASR) - Prešovská univerzita (PU) v Prešove vzhľadom na aktuálnu situáciu pripravila súbor opatrení s cieľom pomôcť zmierniť ťažkú situáciu, v ktorej sa ukrajinskí študenti a zamestnanci univerzity ocitli. Ako TASR informovala hovorkyňa univerzity Anna Polačková, v aktuálnom akademickom roku na PU študuje 904 ukrajinských študentov.



"Jedným z prvých krokov je vyčlenenie voľných ubytovacích kapacít svojich študentských domovov na dočasné ubytovanie rodinných príslušníkov študentov a zamestnancov univerzity. Ponuka bezplatného ubytovania je otvorená aj pre rodinných príslušníkov študentov a zamestnancov ďalších univerzít i ostatných obyvateľov Ukrajiny. V priebehu posledných dní bolo v študentských domovoch ubytovaných 14 rodinných príslušníkov, prevažne ide o mladších súrodencov ukrajinských študentov, ako aj rodinných príslušníkov ukrajinských lektorov," povedala Polačková.



Študenti z Ukrajiny môžu tiež požiadať o jednorazové mimoriadne štipendium, pričom finančné prostriedky vo výške 150 eur budú študentom vyplatené v hotovosti.



Univerzita zároveň dotknutým ukrajinským študentom a zamestnancom ponúka ako podporu psychologickú poradňu. Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu na tento účel zriadila na katedre manažérskej psychológie krízové centrum psychologickej pomoci a psychologické poradenstvo ponúka aj inštitút psychológie filozofickej fakulty prostredníctvom svojej poradensko-psychoterapeutickej ambulancie.



V gescii inštitútu prekladateľstva a tlmočníctva filozofickej fakulty sa zároveň študenti v spolupráci s organizáciami tretieho sektora zapájajú do komunitného tlmočenia pri aktivitách spojených s migráciou.



Nezisková organizácia Universitaes Prešov, n. o., PU zriadila transparentný účet, na ktorý môžu darcovia prispievať svojimi finančnými príspevkami. Vyzbierané zdroje budú slúžiť ako finančná pomoc pre ukrajinských študentov univerzity, ktorí sa ocitli v tejto neľahkej situácii.



"Nemenej dôležitým opatrením je aj zohľadnenie zhoršenej možnosti účasti študentov na výučbe. Vedenie univerzity poprosilo pedagogických zamestnancov o vyššiu mieru tolerancie v prípade neúčasti študentov na vyučovaní, či už z dôvodov ich zapojenia do dobrovoľníckej činnosti, alebo z iných osobných dôvodov," povedala Polačková.



K pomoci ukrajinským študentom, ale aj ostatným obyvateľom Ukrajiny sa pridali i mnohí študenti a zamestnanci univerzity v podobe zapojenia sa do rôznych charitatívnych zbierok alebo dobrovoľníckej činnosti na hraničných priechodoch, kde aktívne vypomáhajú aj seminaristi Gréckokatolíckeho kňazského seminára v Prešove.



Univerzita taktiež zriadila e-mail ukrajina@unipo.sk pre ukrajinských študentov a zamestnancov, na ktorý môžu adresovať svoje aktuálne požiadavky.