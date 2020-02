Prešovská univerzita pozýva na deň otvorených dverí

Prešov 11. februára (TASR) – Získať podrobné informácie o štúdiu na Prešovskej univerzite (PU) v Prešove môžu záujemcovia z radov stredoškolských študentov počas ôsmeho ročníka dňa otvorených dverí (DOD) v stredu 12. februára. Ako informovala hovorkyňa PU Anna Polačková, na návštevníkov čaká predstavenie jednotlivých fakúlt, celouniverzitných pracovísk a študijných programov.



"Celodenný program sa bude odohrávať v budove Vysokoškolského areálu na Ul. 17. novembra 1 v čase od 8.00 do 13.00 h. V rámci univerzitného mestečka sa detailne odprezentujú jednotlivé fakulty, inštitúty a katedry, ktoré sa predstavia s tým najlepším, čo ponúkajú," priblížila Polačková program DOD s tým, že jeho súčasťou je už tradične diskusia s rektorom univerzity Na slovíčko pán rektor. Uskutoční sa od 10.30 do 11.00 h.



Ako ďalej uviedla, filozofická fakulta návštevníkom ponúkne napríklad hlasovanie v simulovaných voľbách do NR SR 2020 zastrešených Inštitútom politológie, zábavno-edukačné hry pedagogická fakulta, na tvorivé dielne a demonštračné fyzikálne experimenty pozýva fakulta humanitných a prírodných vied. Ikonopiseckú dielňu s praktickou ukážkou písania ikon predstaví gréckokatolícka teologická fakulta, rezbárstvo sakrálnych predmetov pravoslávna bohoslovecká fakulta.



Možnosť oboznámiť sa s ponukou PU v Prešove prostredníctvom DOD využije podľa Polačkovej slov každoročne približne 2000 až 3000 stredoškolákov.