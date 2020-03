Prešovská univerzita predlžuje výučbovú časť i skúškové obdobie

Prešov 17. marca (TASR) – Študenti Prešovskej univerzity (PU) v Prešove budú mať dlhšiu výučbu a predĺži sa im aj skúškové obdobie letného semestra. Univerzita v súvislosti s výskytom nového koronavírusu upravila harmonogram akademického roka. TASR o tom informovala jej hovorkyňa Anna Polačková.



"Výučbová časť letného semestra sa predlžuje do 15. júna. Skúškové obdobie letného semestra sa predlžuje do 31. júla. Termín odovzdania záverečných prác sa predlžuje do 15. mája a termín začiatku štátnych skúšok sa posúva na 1. júna," uviedla Polačková.



Na všetkých fakultách, na ktorých ešte nebol uzavretý termín na podávanie prihlášok na štúdium, sa termín odovzdania prihlášky na štúdium predlžuje do 30. apríla.



"Potvrdenia o aktivitách, ktoré sú predmetom bodového hodnotenia, lekárske potvrdenia a ďalšie požadované dokumenty bude možné vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu zaslať dodatočne," spresnila Polačková.



Od utorka budú podľa jej slov študentské domovy na Námestí mládeže a Ulici 17. novembra č. 13, takzvaný Starý internát, uzatvorené. Študenti bývajúci v týchto študentských domovoch budú presunutí na takzvaný Nový internát.



"V dvoch študentských domovoch naďalej ostanú ubytovaní zahraniční študenti, ktorí sa nerozhodli pre návrat domov. V jednom z prevádzkovaných študentských domovov bude zriadená špeciálna izba, určená na prípadnú izoláciu alebo umiestnenie do karantény," doplnila Polačková.



V prípade nevyhnutnosti je univerzita ochotná poskytnúť budovu študentského domova na Námestí mládeže na účely zriadenia takzvanej krízovej nemocnice, respektíve centra. Podľa hovorkyne univerzity o tom informovali aj predsedu Prešovského samosprávneho kraja.



V súvislosti s výskytom nového koronavírusu je do 23. marca zrušená prezenčná výučba na všetkých fakultách a celouniverzitných pracoviskách.



Od utorka je univerzita v núdzovom režime s tým, že jej fungovanie je zabezpečované v čase od 8.00 h do 12.00 pre všetkých pedagogických i nepedagogických zamestnancov, ktorí sa musia zdržiavať na pracovisku. Toto opatrenie platí zatiaľ do 27. marca.



V budove univerzity je možné pohybovať sa len s ochranou tváre. V kanceláriách sa môže zdržiavať maximálne jeden zamestnanec tak, aby sa zamedzilo zhlukovaniu väčšieho množstva osôb.