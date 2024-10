Prešovská univerzita pripravila v rámci Poľských dní bohatý program

Prešov 15. októbra (TASR) - Sériu podujatí, ktoré priblížia obraz Poľska a jeho významné osobnosti, pripravila Prešovská univerzita (PU) v Prešove v spolupráci s ďalšími partnermi v rámci deviateho ročníka Poľských dní. Podujatie, ktoré má podtitul Cześć, Prešov! začína na Filozofickej fakulte (FF) PU v Prešove v stredu (16. 10.). TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Mária Dudová-Bašistová.



"Ich cieľom je už tradične venovať pozornosť poľskej kultúre, umeniu, hudbe, filmu či cestovnému ruchu," vysvetľuje profesor Peter Káša z Inštitútu stredoeurópskych štúdií FF PU. V rámci spolupráce sa do prípravy zapojil Poľský inštitút v Bratislave spolu s Veľvyslanectvom Poľskej republiky na Slovensku. Na pôde mesta našla Prešovská univerzita partnerov vo sfére kultúry - PKO, Divadlo Viola či Pocity - filmový festival. Záštitu nad Poľskými dňami prevzala dekanka FF PU profesorka Beáta Balogová.



Podujatie otvorí v stredu prednáška 20 rokov Poľska v EÚ. Prednášať bude vedúci diplomatickej misie Veľvyslanectva Poľskej republiky v Bratislave Piotr Samerek. Následne uvedú vo foyer Vysokoškolského areálu výstavu poľských spisovateľov pôsobiacich v nútenej emigrácii pod názvom Vyhnanci z vlastnej vôle. Ďalšia výstava Poľsko: 20 rokov využitých príležitostí sa bude nachádzať vo foyer Úradu Prešovského samosprávneho kraja. Do tretice bude v prvý deň trvania Poľských dní predstavená výstava v priestoroch Galérie Caraffka. Tu si budú môcť návštevníci pozrieť tvorbu Tamary Łempickej. Večerný program prinesie PKO Čierny orol, kde odznie koncert Podkarpatského akordeónového kvinteta Ambitus.



V spojitosti s výstavou Vyhnanci z vlastnej vôle je pripravená v utorok (22. 10.) prednáška Hranice jazyka, hranice identity. O poetike tvorby vystavovaných poľských autorov bude hovoriť Marek Mitka z Inštitútu stredoeurópskych štúdií. Stálou súčasťou univerzitného programu Poľských dní v Prešove je účasť poľských akademikov a literátov. Súčasťou programu sú viaceré besedy.



Poľskú tvorbu zaradili organizátori i do aktuálneho ročníka festivalu Pocity 2024, keď uviedli filmy Kos či Sedliaci. V ponuke je rovnako film režisérky Agnieszky Holland s názvom Hranica. Umelecký program obohacuje i Divadlo Viola. V rámci koncertu tu už vzdali poctu Witoldovi Lutosławskému a priniesli dokument Tatranské túžby. V predstavovaní významných poľských osobností pokračujú v programe Pocta Ignacymu Janovi Paderewskému.



Poľskú tematiku zahŕňa tiež novembrová ponuka. Úvod novembra bude na PU patriť projekcii filmu Studená vojna. Projekciu filmu otvorí 5. 11. na FF PU prednáškou profesor Peter Káša. V polovici novembra uvedú vo Viole Poctu Jacekovi Kaczmarskému.



Program podujatia je zverejnený na webstránke Poľského inštitútu.