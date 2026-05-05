< sekcia Regióny
Prešovská univerzita pripravuje detskú univerzitu
O deti sa postará tím skúsených lektorov a tútorov z radov študentov, ktorí im pomôžu objavovať nové poznatky hravou a zážitkovou formou.
Autor TASR
Prešov 5. mája (TASR) - Do konca mája môžu rodičia prihlásiť svoje deti do XIX. ročníka Prešovskej detskej univerzity (PDU). Uskutoční sa v dňoch 6. až 10. júla a podľa hovorkyne Prešovskej univerzity v Prešove Ingrid Timkovej prinesie deťom jedinečný týždeň plný poznania, zážitkov a objavovania.
Tohtoročná téma „Vynálezy, ktoré zmenili svet“ zavedie malých účastníkov do fascinujúceho sveta objavov, technológií a inovácií, ktoré formovali našu civilizáciu.
„PDU ponúka deťom možnosť zažiť atmosféru vysokoškolského prostredia počas letných prázdnin. Malí ,študenti' si vyskúšajú prednášky, workshopy aj interaktívne aktivity, ktoré sú prispôsobené ich veku a zvedavosti,“ uviedla Timková.
Podobne ako v predchádzajúcich ročníkoch budú účastníci rozdelení do dvoch študijných skupín - bakalárček pre mladšie deti a magisterček pre starších žiakov. Každodenný program bude prebiehať v čase od 8.00 do 16.00 h v priestoroch univerzity aj mimo nej.
O deti sa postará tím skúsených lektorov a tútorov z radov študentov, ktorí im pomôžu objavovať nové poznatky hravou a zážitkovou formou.
„Hlavná téma tohtoročného ročníka prinesie deťom pohľad na najvýznamnejšie vynálezy a ich vplyv na každodenný život. Účastníci sa dozvedia, ako vznikli prelomové objavy, kto za nimi stojí a ako ovplyvnili svet, v ktorom dnes žijeme. Program bude kombinovať vedu, techniku, históriu aj kreativitu. Deti sa môžu tešiť na experimenty, tvorivé dielne, diskusie či interaktívne ukážky, ktoré podporia ich zvedavosť a kritické myslenie,“ doplnila Timková.
PDU patrí podľa jej slov medzi obľúbené letné aktivity pre deti v regióne a každoročne priťahuje stovky malých účastníkov. V minulých ročníkoch deti napríklad spoznávali históriu Slovenska, navštívili významné inštitúcie či sa stretli so zaujímavými osobnosťami z rôznych oblastí.
„Podujatie ponúka nielen nové vedomosti, ale aj nezabudnuteľné zážitky, nové priateľstvá a možnosť rozvíjať talent a kreativitu. Pre mnohé deti ide o prvý kontakt s akademickým prostredím, ktorý v nich môže prebudiť záujem o ďalšie vzdelávanie,“ dodala Timková.
Tohtoročná téma „Vynálezy, ktoré zmenili svet“ zavedie malých účastníkov do fascinujúceho sveta objavov, technológií a inovácií, ktoré formovali našu civilizáciu.
„PDU ponúka deťom možnosť zažiť atmosféru vysokoškolského prostredia počas letných prázdnin. Malí ,študenti' si vyskúšajú prednášky, workshopy aj interaktívne aktivity, ktoré sú prispôsobené ich veku a zvedavosti,“ uviedla Timková.
Podobne ako v predchádzajúcich ročníkoch budú účastníci rozdelení do dvoch študijných skupín - bakalárček pre mladšie deti a magisterček pre starších žiakov. Každodenný program bude prebiehať v čase od 8.00 do 16.00 h v priestoroch univerzity aj mimo nej.
O deti sa postará tím skúsených lektorov a tútorov z radov študentov, ktorí im pomôžu objavovať nové poznatky hravou a zážitkovou formou.
„Hlavná téma tohtoročného ročníka prinesie deťom pohľad na najvýznamnejšie vynálezy a ich vplyv na každodenný život. Účastníci sa dozvedia, ako vznikli prelomové objavy, kto za nimi stojí a ako ovplyvnili svet, v ktorom dnes žijeme. Program bude kombinovať vedu, techniku, históriu aj kreativitu. Deti sa môžu tešiť na experimenty, tvorivé dielne, diskusie či interaktívne ukážky, ktoré podporia ich zvedavosť a kritické myslenie,“ doplnila Timková.
PDU patrí podľa jej slov medzi obľúbené letné aktivity pre deti v regióne a každoročne priťahuje stovky malých účastníkov. V minulých ročníkoch deti napríklad spoznávali históriu Slovenska, navštívili významné inštitúcie či sa stretli so zaujímavými osobnosťami z rôznych oblastí.
„Podujatie ponúka nielen nové vedomosti, ale aj nezabudnuteľné zážitky, nové priateľstvá a možnosť rozvíjať talent a kreativitu. Pre mnohé deti ide o prvý kontakt s akademickým prostredím, ktorý v nich môže prebudiť záujem o ďalšie vzdelávanie,“ dodala Timková.