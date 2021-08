Prešovská univerzita rekonštruuje internát na Námestí mládeže

Prešov 2. augusta (TASR) - Po rozsiahlej obnove dvoch najväčších ubytovacích zariadení pre študentov sa Prešovská univerzita (PU) v Prešove pustila aj do modernizácie študentského domova (ŠD) na Námestí mládeže. V rámci rekonštrukcie 46-ročnej budovy dôjde k obnove ubytovacích buniek a spoločných priestorov. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Anna Polačková.



Študentský domov (ŠD) na Námestí mládeže pozostáva z dvoch výškovo odlišných celkov. Nižšia budova je trojpodlažná, vyššia má päť nadzemných podlaží a jedno podzemné. Do rekonštrukcie prvej etapy je zahrnutá časť bloku B, ktorý pozostáva z troch podlaží a 24 buniek.



"Budova bola uvedená do prevádzky v roku 1975 a interiér objektu bol už značne opotrebovaný. V rámci rekonštrukcie objektu preto dôjde k obnove ubytovacích buniek a spoločných priestorov," priblížil koordinátor prevádzkovo-technických činností ŠD PU Ján Mikluš.



Každá ubytovacia bunka bude vybavená vlastným sociálnym zariadením a na chodbách pribudnú kuchynky na individuálne stravovanie študentov. Rekonštrukčné práce zahŕňajú výmenu podláh, obnovu vnútorných omietok a interiér sa kompletne vymaľuje. Súčasťou rekonštrukcie bude aj obnova balkónov a mobiliára.



"Pôvodné sociálne zariadenia sa zmodernizujú a vybavia sa novou sanitou. Existujúce rozvody vody, kanalizácie, ako i elektroinštalácie vrátane osvetlenia a koncových prvkov sa vymenia za nové," ozrejmila investičná technička PU Darina Gajdárová.



Celková hodnota rekonštruovanej zákazky bloku B predstavuje sumu takmer 290.000 eur s DPH a je hradená z prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a z vlastných zdrojov univerzity. Práce by mali byť podľa stanoveného harmonogramu ukončené začiatkom októbra 2021.



Ako povedala Polačková, s prihliadnutím na finančné možnosti plánuje postupne univerzita pokračovať aj v obnove zvyšnej časti internátu. Okrem modernizácie študentského domova na Námestí mládeže chce PU v budúcnosti obnoviť i posledný internát na Exnárovej ulici.



Študentské domovy PU tvorí komplex štyroch internátov s celkovou ubytovacou kapacitou 1918 miest. Tie najvyťaženejšie a najväčšie sa nachádzajú v areáli univerzity na Ulici 17. novembra a práve ich sa dotkla historicky najrozsiahlejšia rekonštrukcia, ktorá sa uskutočnila v rokoch 2018 až 2020. Ich exteriérová a interiérová obnova stála takmer 4,5 milióna eur.