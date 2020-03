Prešovská univerzita ruší prezenčnú výučbu na všetkých fakultách

Prešov 9. marca (TASR) – V súvislosti s výskytom nového koronavírusu Prešovská univerzita v (PU) Prešove ruší od utorka (10. 3.) do pondelka (23. 3.) prezenčnú výučbu na všetkých fakultách a celouniverzitných pracoviskách. Študentom odporúča, aby spomenutý čas trávili v mieste svojho bydliska, univerzita si totiž vyhradzuje právo uzavretia študentských domovov. TASR o tom informovala hovorkyňa PU v Prešove Anna Polačková.



"Zároveň sa zakazujú návštevy v študentských domovoch PU. S okamžitou platnosťou sa tiež zakazujú všetky zahraničné služobné cesty do Číny, Talianska, Južnej Kórei a Iránu. Zákaz platí do odvolania. Súkromné cesty zamestnancov sa odporúča prehodnotiť. Zamestnancom, ktorí sa vrátili z týchto krajín, sa odporúča po konzultácii s dekanom, dekankou alebo riaditeľom celouniverzitného pracoviska práca na doma," uviedla Polačková.



Vedenie univerzity odporúča svojim zamestnancom zvážiť pracovné cesty do iných krajín s potvrdeným výskytom nového koronavírusu. V prípade vycestovania do takejto krajiny respektíve oblasti sa odporúča nepoužívať mestskú hromadnú dopravu, vyhýbať sa masovým podujatiam, dbať o zvýšenú hygienu. Tie isté odporúčania platia aj pri pracovných cestách do Bratislavského kraja. "V prípade vycestovania v rámci študentských a zamestnaneckých mobilít sa odporúča presunúť mobilitu na neskorší termín. Zrušiť prijímanie osôb v rámci programu Erasmus a iných mobilít z rizikových oblastí (Čína, Taliansko, Južná Kórea, Irán a pod," povedala Polačková.



Univerzita až do odvolania ruší všetky plánované akademické, vedecké a kultúrne podujatia a všetkým svojim súčastiam odporúča prehodnotenie ich konania. Zároveň zabezpečí zvýšenú dezinfekciu všetkých spoločných priestorov a umiestnenie dezinfekčných prípravkov určených na dezinfekciu rúk vo všetkých objektoch univerzity.



"Starším pedagogickým zamestnancom nad 65 rokov a zamestnancom trpiacich závažnými chronickými a onkologickými ochoreniami odporúčame zvážiť svoju prítomnosť na pracovisku a po dohode so svojim nadriadeným zvážiť prácu na doma," doplnila Polačková s tým, že výučba Univerzity tretieho veku sa presúva na neskorší termín.



PU všetkým zamestnancom a študentom odporúča riadiť sa preventívnymi opatreniami, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva SR.