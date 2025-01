Prešovská univerzita sa spojí s posádkou vesmírnej stanice

Prešov 2. januára (TASR) - Prešovská univerzita (PU) v Prešove v spolupráci so základnými a strednými školami z Prešovského a Košického kraja uskutočnia rádiový kontakt s posádkou Medzinárodnej vesmírnej stanice. Vedecko-popularizačné podujatie Deň vo vesmíre sa uskutoční koncom januára. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Mária Dudová-Bašistová.



V reálnom čase sa technickí špecialisti - rádioamatéri - spolu s deťmi z Prešovského a Košického kraja spoja priamo s posádkou vo vesmíre. Podarí sa to podľa Dudovej-Bašistovej vďaka premyslenému systému a anténe umiestnenej na budove PU, ktorá umožní zachytiť spojenie v čase preletu posádky v čo najbližšej možnej vzdialenosti od nášho územia.



"Takáto aktivita bude pre PU premiérová. Podarila sa na základe výzvy od organizácie ARISS (Amateur Radio on International Space Station). Koordinátor projektu Matúš Nemec v spolupráci s vedením PU v Prešove, Katedrou fyziky, matematiky a techniky Fakulty humanitných a prírodných vied, ako aj zástupcami rádioamatérskej obce spoločne podali prihlášku o realizáciu rádiového kontaktu s posádkou Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS)," uviedla Dudová-Bašistová s tým, že vlani v októbri bolo oznámené pridelenie kontaktu. Odvtedy prebiehajú rozsiahle prípravy na jeho uskutočnenie.



"Je to historický moment nielen pre univerzitu, ale aj celú rádioamatérsku obec. Sme radi, že spolupráca univerzity a miestnych škôl umožnila realizáciu tejto popularizačnej myšlienky," povedal koordinátor projektu Matúš Nemec. Na danom projekte sa okrem univerzity a miestnych škôl podieľajú aj dva rádiokluby, ktoré budú pokrývať technické zabezpečenie kontaktu.



Nadviazanie spojenia s vesmírnou posádkou bude súčasťou celej série prednášok zameraných na tému vesmíru. Aj vďaka nim sa žiaci dozvedia o rádiovej komunikácii a o pôsobení kozmonautov na ISS.



ARISS inšpiruje študentov na celom svete k záujmom a kariére v oblasti vedy, techniky, inžinierstva a matematiky prostredníctvom možností amatérskej rádiovej komunikácie s posádkou ISS na obežnej dráhe. Študenti sa dozvedajú o živote na palube ISS a skúmajú Zem z vesmíru prostredníctvom vedeckých a matematických aktivít.