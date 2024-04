Prešovská univerzita sa stala garantom bilingválneho vzdelávania detí

Prešov 11. apríla (TASR) - Prešovská univerzita (PU) v Prešove sa stala odborným garantom projektu s názvom Evaluácia efektívnosti a implementácia programu Bilis zameraného na bilingválne vzdelávanie detí od prvej triedy základnej školy. Inovatívny program plánujú pilotne spustiť na vybraných verejných základných školách po celom Slovensku už v nadchádzajúcom školskom roku. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Anna Polačková.



Tvorcom projektu je občianske združenie Bili School, ktoré sa ním snaží reagovať na potrebu modernizácie vzdelávania a poskytovania kvalitnej jazykovej výchovy detí od ich najútlejšieho veku.



"Ciele programu sa zameriavajú sa na celostný rozvoj detí. Ide o posilnenie ich jazykových schopností v slovenskom aj anglickom jazyku pomocou inovatívnych a interaktívnych metód výučby, ako aj o hlbšie porozumenie kultúrnych hodnôt a tradícií oboch jazykových komunít prostredníctvom samotného jazyka a vyučovacieho procesu," priblížila profesorka Zuzana Straková, didaktička pre anglický jazyk v Inštitúte anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty PU, ktorá sa za PU bude podieľať na projekte.



"Projekt sme predstavili už aj na stretnutí so štátnym tajomníkom ministerstva a sme radi, že sa naša iniciatíva stretla s pozitívnym ohlasom a ústnym prísľubom možnosti spustenia projektu už v septembri 2024 a zároveň možnosti jeho financovania. Schválenie žiadosti o experimentálne overenie je otázkou najbližších dní, ako aj výber základných škôl, ktorý bude zohľadňovať najmä záujem rodičov a pripravenosť školy na realizáciu programu," ozrejmila Zuzana Decker, zakladateľka Bili School.



Spolupráca s PU podľa jej slov garantuje vysokú odbornú úroveň projektu a jeho následnú hodnotiacu analýzu." Očakávame, že výsledky tohto projektu budú prínosom nielen pre zapojené školy a deti, ale aj pre celé vzdelávacie prostredie na Slovensku," doplnila Decker.



Bilingválne vzdelávanie si bude môcť vyskúšať v nasledujúcich piatich rokoch na ôsmich školách až 400 detí a bude na ňom participovať približne 30 slovenských a 30 zahraničných učiteľov.



"V školskom roku 2024/2025 plánujeme implementovať program bilingválneho vzdelávania do prvých pilotných tried vybratých základných škôl po celom Slovensku od Bratislavy až po Košice. Pôjde približne o osem základných škôl, 16 tried prvákov a druhákov a 400 žiakov. Komplexné zhodnotenie efektivity programu bude prebiehať nasledujúce štyri školské roky," dodala Decker.