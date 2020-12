Prešovská univerzita sa stala partnerom mesta Prešov v projekte EHMK

Prešov 3. decembra (TASR) – Prešovská univerzita (PU) a mesto Prešov rozšírili svoju doterajšiu spoluprácu podpísaním memoranda. Ako TASR informovala hovorkyňa univerzity Anna Polačková, je vyjadrením podpory iniciatíve mesta Prešov pri kandidatúre na získanie titulu Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2026.



Memorandum o spolupráci podpísali v utorok (1. 12.) na pôde Mestského úradu v Prešove primátorka Andrea Turčanová a rektor PU Peter Kónya.



"Kandidatúra Prešova na EHMK 2026 musí byť výsledkom spoločného úsilia všetkých šikovných ľudí a významných inštitúcií v regióne. V našom meste má svoje neodmysliteľné miesto aj PU, ktorá je centrom kultúry a vzdelanosti, a preto by mala byť súčasťou príprav na zviditeľnenie Prešova na mape Európy," uviedla pri podpise memoranda Turčanová.



"PU víta a plne podporuje iniciatívu mesta v súvislosti so získaním titulu EHMK v roku 2026, pričom sa bude snažiť maximálne prispieť k tomu, aby mesto bolo v danej súťaži úspešné,“ doplnil Kónya.



Partnerská spolupráca mesta a univerzity je založená na princípe vzájomnosti, prioritne v oblasti tvorby a implementácii strategických rozvojových dokumentov mesta, ako aj tvorby a realizácii projektov rozvoja mesta a univerzity. Obe strany sa taktiež dohodli na spolupráci pri marketingovej stratégii mesta a marketingových aktivitách univerzity, ako aj na odbornej príprave profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov v oblasti kultúry, školstva či cestovného ruchu.



Súčasťou memoranda je podľa Polačkovej aj rozvoj spolupráce so zahraničnými partnermi a partnerskými mestami Prešova, vzájomné poskytovanie odbornej a lektorskej pomoci a spolupráca pri spracovaní obsahovej stránky publikácií a propagačných materiálov.



V súčasnosti sa univerzita zapája do prípravy bidbooku, projektovej dokumentácie EHMK, prostredníctvom účasti jej pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ktorí pochádzajú z oblasti literatúry, prekladateľstva, estetiky a umeleckej kultúry, hudobného a výtvarného umenia, PR a marketingu.



EHMK je jedným z európskych kultúrnych projektov. Jeho cieľom je chrániť a podporovať bohatstvo a rozmanitosť kultúr v Európe, zvyšovať medzi občanmi pocit príslušnosti k spoločnému kultúrnemu priestoru, nabádať ich na medzikultúrny dialóg a poukázať na spoločné kultúrne dedičstvo.