Prešovská univerzita sa zapojila do projektu Zelená jedáleň

Prešov 9. októbra (TASR) – Od nového akademického roka sa súčasťou denného menu jedálne Prešovskej univerzity (PU) v Prešove stali rastlinné jedlá. Cieľom iniciatívy, ktorá je výsledkom spolupráce PU a Slovenskej vegánskej spoločnosti, je zaradiť do denného jedálnička aspoň jedno rastlinné jedlo. Na univerzite sa tak môžu stravovať i študenti a zamestnanci s vegetariánskou, vegánskou či bezlaktózovou diétou. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Anna Polačková.



"Za posledné roky došlo v našom stravovacom zariadení k modifikovaniu poskytovania stravy pre študentov a zamestnancov. Minulý rok sme napríklad zaradili do jedálnička bezlepkovú stravu, som preto rád, že v progrese pokračujeme ďalej a rozširujeme ponuku zdravšej stravy," uviedol rektor prešovskej univerzity Peter Kónya.



"Podiel rastlinných jedál vo svete narastá jednak zo zdravotných, ale aj environmentálnych dôvodov. Študenti slovenských vysokých škôl sú u nás najväčšou skupinou spotrebiteľov rastlinného jedla. Napriek tomu sa v univerzitných jedálňach často stretávajú s nedostatočnou ponukou alebo nelákavými možnosťami," priblížila vznik iniciatívy Hana Neufeld Závodská zo Slovenskej vegánskej spoločnosti.



Tá v rámci projektu Zelená jedáleň poskytuje vysokoškolským stravovacím zariadeniam bezplatné poradenstvo tým, že im dáva k dispozícii recepty a profesionálne školenia na ich prípravu.



Špeciálnym školením prešli aj kuchári z jedálne PU a podľa slov jej prevádzkovateľa Andreja Balenčina je o novozaradenú, takzvanú zelenú stravu do jedálnička čoraz väčší záujem. Aj napriek tomu, že suroviny na prípravu týchto jedál sa mierne líšia od tých klasických a sú cenovo drahšie, na zvýšení ceny stravného lístka sa to neprejavilo.



Projekt Zelená jedáleň je súčasťou celosvetového hnutia Meatless Monday, do ktorého sú zapojení jednotlivci, školy, nemocnice, pracoviská či rôzne reštaurácie. K tejto iniciatíve sa vrátane PU doposiaľ pridalo 12 slovenských univerzít.