Prešovská univerzita spustila praktickú časť výučby včelárstva

Na snímke praktická hodina výučby včelárstva na Prešovskej univerzite v Prešove 10. mája 2021. Vpravo univerzitný včelmajster Stanislav Kowalski, vľavo študent pri včelom pláste pri včelnici. Foto: TASR - František Iván

Prešov 10. mája (TASR) – Výučba včelárstva na Prešovskej univerzite v Prešove sa v pondelok prvýkrát presunula z online priestoru k včelnici. Ako uviedol rektor univerzity Peter Kónya, chceli by tiež rozšíriť výskum včiel, ktorému by sa mohli venovať viaceré fakulty.Včelárstvo zaradili do vzdelávacieho programu v letnom semestri tohto akademického roka. Ako výberový predmet si ho navolilo okolo 20 študentov z rôznych odborov. Cieľom výučby je naučiť poslucháčov základom včelárstva, oboznámiť ich s hlavnými problémami, ktoré sú spojené so súčasným chovom včiel, ale predovšetkým ich viesť k pozitívnemu prístupu k životnému prostrediu.Ako povedal univerzitný včelmajster, učiteľ včelárstva z občianskeho združenia Komunitná včelia záhrada Stanislav Kowalski, doposiaľ mali prednášky raz týždenne dištančnou formou. Na včelnicu sa skôr nedostali z dôvodu opatrení okolo pandémie nového koronavírusu. Pripomenul, že na to musí byť vhodné i počasie. Na prvej praktickej vyučovacej hodine si, okrem iného, naplánovali prehliadku včelstiev, zisťovanie stavu zásob či pozorovanie parazitov. Tento predmet si zvolila aj Alexandra Kontuľová, študentka učiteľstva geografie a ruštiny. Ako povedala, vybrala si ho preto, lebo na ňu pôsobil voľne a prakticky.uviedla s tým, že v budúcnosti by chcela mať aj vlastné včely.dodal Kowalski s tým, že prvý med by mohli vytáčať v júni. V prvej univerzitnej včelnici je osadených desať včelstiev, v každom je 25.000 až 30.000 včiel.Na fakulte humanitných a prírodných vied univerzity pokračujú vo výskume zameranom na zisťovanie miery kontaminácie životného prostredia ťažkými kovmi. Zúčastniť sa chcú i na ďalšom výskume, ktorý by sa venoval samotným včelám, ich chovu či využitiu včelích produktov. Podľa rektora by sa takýmto aktivitám mohlo venovať viacero fakúlt.doplnil Kónya.