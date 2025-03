Prešovská univerzita spustila projekt internacionalizácie

Prešov 7. marca (TASR) - Prešovská univerzita (PU) v Prešove spustila projekt, ktorého cieľom je internacionalizácia, čiže budovanie medzinárodného charakteru univerzity. Ako TASR informovala hovorkyňa univerzity Mária Dudová-Bašistová, projekt potrvá do novembra 2025.



Počas uplynulých dní sa na univerzitnej pôde uskutočnil workshop pod vedením spolupracovníkov z externého prostredia. Jedným z nich je Dalibor Mikuláš s vyše 30-ročnými skúsenosťami vo sfére internacionalizácie.



"PU v Prešove je súčasťou skupiny desiatich univerzít, kde sa táto internacionalizácia deje. Jej cieľom je nielen posúdiť stav na vysokých školách na Slovensku, ale aj ponúknuť riešenie. Tieto návrhy sú odzrkadlené v akčných plánoch," uviedol Mikuláš.



Internacionalizácia sa týka oblastí vedy, výskumu a inovácie. Jej komponentnom je prilákanie a udržanie talentov. Projektovacie obdobie sa začalo v septembri 2024, odštartovala ho samohodnotiaca správa. Následne sa v októbri uskutočnila na PU návšteva expertov, ktorí v novembri vypracovali správu z tejto návštevy. Akčný plán predložili experti v januári 2025. Jeho implementácia je stanovená od februára do novembra 2025. Pri jeho kreovaní sa tvorcovia podľa Dudovej-Bašistovej zamerali na Univerzitu Palackého v Olomouci, ktorá je v tomto smere úspešne etablovaná už niekoľko rokov, internacionalizácia jej nie je cudzia a môže byť pre Prešov motiváciou.



Akčný plán sa v rámci projektu internacionalizácie zameriava na 12 oblastí, pri ktorých sa bude v procese sledovať ich plnenie.



"Základom je prezentácia a zviditeľnenie PU v Prešove, s čím sa spája aj posilňovanie medzinárodných partnerstiev a podpora medzinárodných výskumných projektov. Otvorenie sa externému prostrediu prináša so sebou tiež podporu prichádzajúcej a odchádzajúcej mobility študentov a žiakov, taktiež internacionalizáciu kurikula a internacionalizáciu doma. Projekt chce posilniť jazykové kompetencie a životné zručnosti, podporiť študentské služby a zapojenie sa do mimoškolských aktivít," uviedla Dudová-Bašistová.



V neposlednom rade je súčasťou internacionalizácie podľa nej i financovanie. To všetko je možné spolu so strategickým plánovaním internacionalizácie a digitalizáciou procesov s tým spojených. "Internacionalizácia chce zlepšiť atraktívnosť PU. Univerzity potrebujú systémovú podporu v oblasti internacionalizácie, ktorá u nás dosiaľ nebola," vysvetlil Mikuláš.



"Určite istá spolupráca medzi jednotlivými fakultami funguje, ale cieľom je, aby sme ju aj cez túto internacionalizáciu začali vnímať ako celok. Sme súčasťou univerzity, a teda systém chceme naštartovať a nastaviť spoločne. Dá sa povedať, že nám začína pre PU nový čas," doplnila Mária Kardis, prorektorka pre zahraničie a vonkajšie vzťahy PU.