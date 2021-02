Prešovská univerzita spustila výučbu v letnom semestri

Prešov 22. februára (TASR) – Prešovská univerzita (PU) v Prešove v pondelok oficiálne spustila výučbu v letnom semestri, ktorá by mala trvať do 22. mája. Viac ako 8500 študentov sa bude vzdelávať dištančnou metódou, s výnimkou istej skupiny študentov z Fakulty zdravotníckych odborov (FZO). TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Anna Polačková.



PU začala aktuálny akademický rok v septembri minulého roka. Časť zimného semestra realizovala prezenčnou metódou, vzhľadom na vývoj epidemickej situácie však 13. októbra prešla na dištančné vzdelávanie, ktoré nepretržite trvá doteraz. Podľa pôvodného harmonogramu sa mala výučba v letnom semestri na PU začať 8. februára. Z dôvodu predĺženia výučby v zimnom semestri, ako aj skúškového obdobia sa začala v pondelok.



V súlade s platnými opatreniami štúdium v letnom semestri na PU začína v dištančnej metóde okrem FZO, ktorej bola udelená výnimka vzťahujúca sa na cestu do školy, špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia vysokej školy.



"Tešíme sa, že aspoň začiatok výučby v minulom semestri sme mohli realizovať v prezenčnej metóde, i keď len na krátku chvíľu, avšak kontaktnú výučbu považujeme za veľmi dôležitú," uviedla prorektorka pre vzdelávanie Ivana Cimermanová, ktorá doplnila, že v rámci výučby boli využité skúsenosti z prvej vlny pandémie.



Podľa jej slov sa dopad realizácie dištančnej výučby dotýka najmä skupiny prvákov bakalárov, ktorí po nerealizovaní maturitnej skúšky museli absolvovať aj svoje prvé prednášky, semináre, ale i prvé skúšky na vysokej škole vo virtuálnom priestore.



"Dopad pociťujeme aj v probléme s realizáciou praxe vo väčšine študijných programov. Snažíme sa v danej situácii nachádzať benefity, ktoré sú okrem iného v rozvoji životných zručností - práci s digitálnymi technológiami, vyššom dôraze na kooperáciu a autonómiu študentov, práci s knižničnými databázami a cudzojazyčnými zdrojmi," zdôraznila Cimermanová.



Študenti môžu aj v súčasnej dobe so zreteľom na protiepidemické opatrenia využívať Študentské domovy a jedáleň PU, ktoré sú v nepretržitej prevádzke.



"Všetci študenti, ktorí nepožiadali o odubytovanie, majú totiž v zmysle platnej zmluvy preukaz ubytovaného študenta a kľúče od izieb so svojimi osobnými vecami. Je už len na ich rozhodnutí, či ostanú doma alebo na internáte. V študentských domovoch aj naďalej platia prísne protiepidemické opatrenia a ich dodržiavanie sa striktne kontroluje," doplnila Polačková s tým, že stále platí zákaz návštev v internátoch.