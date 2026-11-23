< sekcia Regióny
Prešovská univerzita udelí čestný doktorát vedcovi R. Tyralovi
Tyrala s PU spája dlhodobá akademická, vedecká aj osobná spolupráca.
Autor TASR
Prešov 23. novembra (TASR) - Prešovská univerzita (PU) v Prešove udelí v pondelok čestný titul doctor honoris causa poľskému historikovi liturgie a cirkevnej hudby, vysokoškolskému pedagógovi Robertovi Tyralovi, ktorý pôsobí ako rektor Pápežskej univerzity Jána Pavla II. v Krakove. Ocenenie získa za svoju vedeckú, pedagogickú a kultúrnu činnosť, ako aj za prínos k rozvoju medzinárodnej akademickej spolupráce. Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady PU sa uskutoční o 11.00 h v Dvorane Evanjelického kolégia v Prešove. TASR o tom informovala hovorkyňa PU v Prešove Ingrid Timková.
Udelením čestného doktorátu univerzita podľa jej slov vyjadruje uznanie jeho rozsiahlej vedeckej, pedagogickej, organizačnej a kultúrnej činnosti, ktorou významne prispieva k rozvoju historického poznania, ochrane kresťanského kultúrneho dedičstva a rozvoju akademickej spolupráce v stredoeurópskom priestore.
Robert Tyrala sa narodil 12. augusta 1965 v Krakove. Je poľský historik liturgie a cirkevnej hudby, vysokoškolský pedagóg a od roku 2020 rektor Pápežskej univerzity Jána Pavla II. v Krakove. V roku 2024 bol zvolený na druhé funkčné obdobie, ktoré trvá do roku 2028. Vo svojej vedeckej práci sa venuje najmä dejinám liturgie, sakrálnej hudbe, gregoriánskemu chorálu, kresťanskému kultúrnemu dedičstvu a dejinám medzinárodného hnutia Pueri Cantores.
Je autorom štyroch monografií a 76 vedeckých článkov, s referátmi vystúpil na desiatkach vedeckých konferencií doma i v zahraničí. Významnou súčasťou jeho pôsobenia je aj práca na zachovávaní a sprístupňovaní vzácnych hudobných pamiatok.
Tyrala s PU spája dlhodobá akademická, vedecká aj osobná spolupráca. „Opakovane sa zúčastňoval na univerzitných kongresoch, vedeckých konferenciách a odborných stretnutiach, čím prispieval k rozvoju poľsko-slovenských akademických vzťahov a odborného dialógu,“ uviedol rektor PU Peter Kónya, ktorý predložil návrh na udelenie čestného doktorátu.
Dodal, že návrh na udelenie titulu doctor honoris causa vychádza z rozsiahleho vedeckého, pedagogického, cirkevného a medzinárodného pôsobenia Tyralu.
Udelením čestného doktorátu univerzita podľa jej slov vyjadruje uznanie jeho rozsiahlej vedeckej, pedagogickej, organizačnej a kultúrnej činnosti, ktorou významne prispieva k rozvoju historického poznania, ochrane kresťanského kultúrneho dedičstva a rozvoju akademickej spolupráce v stredoeurópskom priestore.
Robert Tyrala sa narodil 12. augusta 1965 v Krakove. Je poľský historik liturgie a cirkevnej hudby, vysokoškolský pedagóg a od roku 2020 rektor Pápežskej univerzity Jána Pavla II. v Krakove. V roku 2024 bol zvolený na druhé funkčné obdobie, ktoré trvá do roku 2028. Vo svojej vedeckej práci sa venuje najmä dejinám liturgie, sakrálnej hudbe, gregoriánskemu chorálu, kresťanskému kultúrnemu dedičstvu a dejinám medzinárodného hnutia Pueri Cantores.
Je autorom štyroch monografií a 76 vedeckých článkov, s referátmi vystúpil na desiatkach vedeckých konferencií doma i v zahraničí. Významnou súčasťou jeho pôsobenia je aj práca na zachovávaní a sprístupňovaní vzácnych hudobných pamiatok.
Tyrala s PU spája dlhodobá akademická, vedecká aj osobná spolupráca. „Opakovane sa zúčastňoval na univerzitných kongresoch, vedeckých konferenciách a odborných stretnutiach, čím prispieval k rozvoju poľsko-slovenských akademických vzťahov a odborného dialógu,“ uviedol rektor PU Peter Kónya, ktorý predložil návrh na udelenie čestného doktorátu.
Dodal, že návrh na udelenie titulu doctor honoris causa vychádza z rozsiahleho vedeckého, pedagogického, cirkevného a medzinárodného pôsobenia Tyralu.