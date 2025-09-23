< sekcia Regióny
Prešovská univerzita udelila čestný doktorát Vincenzovi De Feo
Prešov 23. septembra (TASR) - Prešovská univerzita (PU) v Prešove na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady PU v pondelok (22. 9.) udelila čestný titul doctor honoris causa talianskemu profesorovi Vincenzovi De Feo, odborníkovi v oblasti farmaceutickej biológie organizmov. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Mária Dudová-Bašistová.
„Profesor Vincenzo De Feo je známy výsledkami svojej vedeckej práce, publikačnými výstupmi a riešením vedeckých projektov na národnej a medzinárodnej úrovni, o čom svedčia aj medzinárodné ohlasy na jeho vedecko-výskumnú a pedagogickú činnosť. Je dôležité pripomenúť aj to, že profesor De Feo sa zaslúžil o rozvoj slovenskej vedy v oblasti biologických vied, o čom svedčí dlhodobá spolupráca s pracoviskami Fakulty humanitných a prírodných vied (FHPV) Prešovskej univerzity v Prešove, katedrou biológie a katedrou ekológie,“ uviedol o ocenenom rektor PU v Prešove Peter Kónya.
Ako doplnil, vedecká spolupráca sa uskutočňuje aj v oblasti získavania a výmeny rastlinných extraktov a štúdia ich zloženia, ako aj ich biologického účinku v podmienkach in vivo a in vitro. „Dlhodobá vzájomná spolupráca viedla k dosiahnutiu významných vedeckých výsledkov, ktoré boli publikované v renomovaných medzinárodných časopisoch,“ vyzdvihol rektor.
Odborné znalosti a zručnosti profesora De Feo sú zamerané na éterické oleje, flavonoidy, antioxidanty, rastlinné extrakty, liečivé rastliny, chémiu prírodných produktov, fytochemikálie, bioaktivitu prírodných látok, fytochemické analýzy, biomedicínu a medicínu liečivých rastlín. Predmetom vedeckého záujmu je i štúdium biologickej aktivity a chemické zloženie liečivých a potravinárskych rastlín a metabolitov, ich antimikrobiálna a antibiofilmová aktivita.
„Významné výsledky dosiahol v oblasti štúdia chemických a biologických účinkov liečivých rastlín a ich metabolitov v centrálnom nervovom systéme, pri liečbe leukémie, pri alelopatii,“ uviedla dekanka FHPV PU v Prešove Janka Poráčová.
De Feo je autorom a spoluautorom viac ako 409 vedeckých publikácií vo vedeckých časopisoch medzinárodného významu, vyše 280 abstraktov v rámci účasti na medzinárodných a národných konferenciách. Je členom viacerých vedeckých spoločností, má bohaté redakčné a edičné aktivity, získal viackrát významné ocenenia špičkového vedca.
„S profesorom De Feo máme dlhodobú spoluprácu aj v oblasti pedagogickej činnosti, kde sa doktorandi, pedagogickí a výskumní pracovníci zúčastňovali na výmenných projektoch na jeho pracovisku a následne na FHPV PU,“ konštatovala dekanka Poráčová, ktorá mu zároveň za túto spoluprácu poďakovala a vyjadrila z nej veľkú radosť.
Pri príležitosti slávnostného udelenia čestného doktorátu doctor honoris causa sa prítomným prihovoril aj ocenený profesor prednáškou s názvom Rastliny hovoria: Fantastická symfónia vesmíru.
