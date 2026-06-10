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Prešovská univerzita udelila titul doctor honoris causa P. Dubovskému
Profesor Peter Dubovský sa narodil v roku 1965 v Piešťanoch.
Autor TASR
Prešov 10. júna (TASR) - Prešovská univerzita (PU) v Prešove udelila čestný titul doctor honoris causa slovenskému biblistovi, jezuitovi a medzinárodne uznávanému vedcovi profesorovi Petrovi Dubovskému, prezidentovi Pápežského biblického inštitútu v Ríme a jednej z najvýznamnejších osobností súčasnej teologickej vedy. Ocenenie si prevzal na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady PU, ktoré sa uskutočnilo v pondelok (8. 6.) v Prešove za účasti predstaviteľov akademickej obce, cirkví, vedeckých inštitúcií a hostí zo Slovenska i zo zahraničia. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Ingrid Timková.
Ocenenie bolo Dubovskému udelené za jeho mimoriadny prínos k rozvoju biblických vied, teológie, medzinárodnej vedeckej spolupráce a za dlhoročnú podporu vedeckého rastu študentov a pedagógov PU.
„Profesor Peter Dubovský patrí k najvýznamnejším predstaviteľom súčasnej biblickej vedy. Jeho vedecká práca zásadným spôsobom ovplyvňuje poznanie historických kníh Starého zákona, dejín Izraela, asýriológie a metodológie biblických vied. Svojím dielom dôstojne reprezentuje slovenskú vedu vo svete a zároveň významne prispieva k rozvoju teologického vzdelávania na Slovensku,“ uviedol vo svojom laudatiu dekan Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU profesor Peter Tirpák.
Významnú časť Dubovského vedeckej práce tvorí prepájanie biblických textov s archeológiou, asýriológiou a staroorientálnymi dejinami. Aktívne sa podieľal na archeologických výskumoch v Izraeli, Jordánsku, Turecku, Sýrii, Iráne, Arménsku a Grécku. Je autorom desiatok štúdií publikovaných v medzinárodných časopisoch.
Dubovský zároveň patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti svetovej biblistiky. V rokoch 2025 - 2028 zastáva funkciu prezidenta Medzinárodnej organizácie pre štúdium Starého zákona (IOSOT), ktorá združuje popredných odborníkov na Starý zákon z celého sveta.
PU a profesora Dubovského spája viac než dve desaťročia intenzívnej spolupráce. Podieľal sa na odbornom vedení doktorandov, vedeckých stáží pedagógov a študentov na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme, bol členom habilitačných a inauguračných komisií a pravidelne sa zapájal do vedeckých konferencií organizovaných Gréckokatolíckou teologickou fakultou PU.
„Jeho práca je presvedčivým svedectvom o tom, že vedecká poctivosť a duchovná hĺbka sa nielenže nevylučujú, ale sa navzájom obohacujú a pozitívne dokážu ovplyvňovať nielen akademické prostredie, ale aj spoločenský život,“ uviedol rektor PU Peter Kónya.
Profesor Peter Dubovský sa narodil v roku 1965 v Piešťanoch. Jeho akademická cesta viedla od štúdia biochémie na Slovenskej technickej univerzite cez filozofické a teologické štúdiá v Spoločnosti Ježišovej až po špecializované biblické štúdiá v Ríme, Jeruzaleme a na Harvard Divinity School v Spojených štátoch amerických. Za svoju vedeckú, pedagogickú a duchovnú činnosť získal viacero významných ocenení. V súčasnosti pôsobí ako prezident Pápežského biblického inštitútu v Ríme, ktorý je súčasťou Pápežskej Gregoriánskej univerzity.
Ocenenie bolo Dubovskému udelené za jeho mimoriadny prínos k rozvoju biblických vied, teológie, medzinárodnej vedeckej spolupráce a za dlhoročnú podporu vedeckého rastu študentov a pedagógov PU.
„Profesor Peter Dubovský patrí k najvýznamnejším predstaviteľom súčasnej biblickej vedy. Jeho vedecká práca zásadným spôsobom ovplyvňuje poznanie historických kníh Starého zákona, dejín Izraela, asýriológie a metodológie biblických vied. Svojím dielom dôstojne reprezentuje slovenskú vedu vo svete a zároveň významne prispieva k rozvoju teologického vzdelávania na Slovensku,“ uviedol vo svojom laudatiu dekan Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU profesor Peter Tirpák.
Významnú časť Dubovského vedeckej práce tvorí prepájanie biblických textov s archeológiou, asýriológiou a staroorientálnymi dejinami. Aktívne sa podieľal na archeologických výskumoch v Izraeli, Jordánsku, Turecku, Sýrii, Iráne, Arménsku a Grécku. Je autorom desiatok štúdií publikovaných v medzinárodných časopisoch.
Dubovský zároveň patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti svetovej biblistiky. V rokoch 2025 - 2028 zastáva funkciu prezidenta Medzinárodnej organizácie pre štúdium Starého zákona (IOSOT), ktorá združuje popredných odborníkov na Starý zákon z celého sveta.
PU a profesora Dubovského spája viac než dve desaťročia intenzívnej spolupráce. Podieľal sa na odbornom vedení doktorandov, vedeckých stáží pedagógov a študentov na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme, bol členom habilitačných a inauguračných komisií a pravidelne sa zapájal do vedeckých konferencií organizovaných Gréckokatolíckou teologickou fakultou PU.
„Jeho práca je presvedčivým svedectvom o tom, že vedecká poctivosť a duchovná hĺbka sa nielenže nevylučujú, ale sa navzájom obohacujú a pozitívne dokážu ovplyvňovať nielen akademické prostredie, ale aj spoločenský život,“ uviedol rektor PU Peter Kónya.
Profesor Peter Dubovský sa narodil v roku 1965 v Piešťanoch. Jeho akademická cesta viedla od štúdia biochémie na Slovenskej technickej univerzite cez filozofické a teologické štúdiá v Spoločnosti Ježišovej až po špecializované biblické štúdiá v Ríme, Jeruzaleme a na Harvard Divinity School v Spojených štátoch amerických. Za svoju vedeckú, pedagogickú a duchovnú činnosť získal viacero významných ocenení. V súčasnosti pôsobí ako prezident Pápežského biblického inštitútu v Ríme, ktorý je súčasťou Pápežskej Gregoriánskej univerzity.