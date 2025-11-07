< sekcia Regióny
Prešovská a Semmelweisova univerzita v Budapešti uzavreli partnerstvo
Autor TASR
Prešov 7. novembra (TASR) - Rozvoj medicínskeho a zdravotníckeho vzdelávania, výskumu a akademickej mobility je cieľom memoranda o spolupráci medzi Prešovskou univerzitou (PU) v Prešove a Semmelweisovou univerzitou v Budapešti. V uplynulých dňoch ho v Prešove podpísali rektori oboch univerzít Peter Kónya a Béla Péter Merkely. TASR o tom informovala hovorkyňa PU Ingrid Timková.
Ako uviedla, prvými konkrétnymi krokmi spolupráce univerzít majú byť výmena študentov a pedagógov, spoločné vedecké projekty a v dlhodobom horizonte aj spolupráca na rozvoji zdravotníckeho výskumu.
Podľa Kónyu spolupráca prináša veľký potenciál najmä pre Fakultu zdravotníckych odborov PU. „Semmelweisova univerzita patrí medzi najväčšie a najstaršie svojho druhu v regióne. Majú takisto Fakultu zdravotníckych vied, nie jednu, ale viac. Majú bohatšiu ponuku štúdia. Podpísané memorandum považujem za významný krok, ktorý rozšíri naše doterajšie medzinárodné partnerstvá o univerzitu svetovej úrovne,“ uviedol Kónya. Zdôraznil, že cieľom je nielen rozvoj výskumu a výučby, ale aj praktická spolupráca v rámci programov ako Erasmus+ či spoločné klinické a výskumné projekty.
„Najviac úspechov v rozvíjaní lekárskeho a zdravotníckeho vzdelávania je možné dosiahnuť prostredníctvom medzinárodnej spolupráce univerzít. Semmelweisova univerzita má v regióne najstaršiu históriu a patrí medzi najlepšie svetové univerzity. Veľkou radosťou pre nás je, že s tunajšou Fakultou zdravotníctva vieme rozširovať vedecký okruh, spolupracujeme s približne 200 univerzitami, čo ju robí silnejšou,“ povedal Merkely.
Na to, aby na Slovensku bolo dostatok lekárov a bola zabezpečená kvalitná zdravotnícka starostlivosť o pacientov, je podľa neho veľmi dôležité, aby sa perspektívni odborníci vzdelávali doma a neodchádzali inde. „Preto treba takéto univerzity posilňovať. Takéto partnerstvá pomáhajú zvyšovať kvalitu vzdelávania aj jeho medzinárodnú prestíž,“ povedal Merkely.
Dodal, že univerzita disponuje viac než 16.000 študentmi a 15.000 zamestnancami, čo vytvára jedinečné podmienky pre akademické výmeny poslucháčov aj pedagógov, spoločné vedecko-výskumné projekty. V budúcnosti by mohli s PU rozbehnúť spoločný projekt doktorandského vzdelávania.
