Prešovská univerzita vystavuje diela akademickej maliarky A. Hausovej

Prešov 27. novembra (TASR) - Výstavu diel akademickej maliarky Anny Hausovej s názvom Meditácie si môžu pozrieť návštevníci Univerzitnej knižnice Prešovskej univerzity (UK PU) v Prešove do 16. decembra.



Podľa riaditeľa UK PU Petra Haľka knižnica výstavou pokračuje v tradícii predstavovania bývalých študentov a pedagógov univerzity, ktorým dáva priestor prezentovať svoju aktuálnu tvorbu akademickej obci. Po 15 rokoch ide podľa jeho slov o druhú výstavu autorky v UK PU.



"Prešovská umelkyňa Anna Hausová sa na slovenskej výtvarnej scéne pohybuje už viac ako štyri desaťročia a patrí k najvýraznejším a najkreatívnejším umeleckým zjavom nielen východoslovenského, ale azda aj stredoeurópskeho kultúrneho priestoru. Je absolventkou Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a v rokoch 1987 až 2013 pôsobila ako vysokoškolský pedagóg na Katedre výtvarnej výchovy a umenia PU v Prešove. Je oceňovaná odbornou i laickou verejnosťou a neraz zaujala aj na medzinárodných výstavách a sympóziách," uviedol Haľko.



Prezentovala sa na mnohých individuálnych i kolektívnych výstavách na Slovensku, v Taliansku, Luxembursku, Belgicku, Poľsku, Česku, Maďarsku a podobne. Je autorkou inštalácií, sochárkou, kresliarkou, maliarkou, grafičkou, textilnou výtvarníčkou, ilustrátorkou kníh, tvorí tiež monumentálno-dekoratívne, konceptuálne, ale aj multimediálne diela.



"V každej zo svojich umeleckých podôb dosiahla pozoruhodnú úroveň a vniesla do nich netradičné a nekonvenčné prvky, nečakané a prekvapivé kombinácie a časom aj čoraz osobnejšie posolstvá," doplnila kurátorka výstavy Marta Hrebíčková.



Na výstave v UK PU Hausová prezentuje dva súbory - Meditácie a Za horizontom. "Súbor týchto malieb prináša kontemplatívne stíšenie, hlbší ponor do seba, svojho vnútra v delikátnej redukovanej farebnosti," povedala kurátorka výstavy.