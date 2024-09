Prešovská univerzita začala s rekonštrukciou za takmer 10 miliónov eur

Prešov 11. septembra (TASR) - Prešovská univerzita (PU) v Prešove začala s rekonštrukciou vysokoškolského areálu (VŠA) za takmer 10 miliónov eur. Ako TASR informovali z odboru komunikácie a marketingu rezortu školstva, ide o jednu z najväčších investícií za desaťročia, vďaka ktorej univerzita zrekonštruuje šesť objektov vzájomne poprepájaných do jedného celku.



PU sa podľa rezortu školstva darí aj v internacionalizačných projektoch. Jej zástupcovia sa zúčastnili na medzinárodných veľtrhoch Apaie 2024 v austrálskom meste Perth a na veľtrhu Nafsa 2024, ktorý sa konal v americkom meste New Orleans. Univerzita dbá tiež na stratégiu internacionalizácie, ktorá má za cieľ zlepšiť medzinárodné partnerstvá, mobility študentov a zamestnancov, podporiť výučbu v cudzích jazykoch a zvýšiť účasť v medzinárodných výskumných projektoch.



"Za ani nie rok od nástupu do funkcie to bola už moja druhá návšteva PU v Prešove. Prvýkrát sa tak udialo ešte začiatkom tohto roka, keď som na pôde univerzity po skončení výjazdového rokovania vlády Slovenskej republiky diskutoval s predstaviteľmi centra jazykov a kultúr národnostných menšín o podpore ich činnosti. Vláda počas svojho zasadnutia v Kamenici nad Cirochou uznesením schválila pomoc pre toto centrum vo výške 28.000 eur. Po pár mesiacoch sme sa na univerzitu vrátili naspäť a potešilo ma, že stavebné práce vo vysokoškolskom areáli už prebiehali naplno," uviedol po nedávnej návšteve štátny tajomník rezortu školstva pre vysoké školstvo a akademický výskum Róbert Zsembera. Ako povedal, je rád, že sa im podarilo spustiť dlho plánovanú, zásadnú modernizáciu objektu VŠA.



PU sa podľa jej rektora Petra Kónyu týmto krokom nielenže zaradí medzi inštitúcie, ktoré sa aktívne podieľajú na plnení cieľov udržateľného rozvoja, ale tiež vytvorí lepšie podmienky pre svojich študentov a zamestnancov. "Vďaka týmto zmenám bude univerzita schopná ponúknuť moderné a environmentálne udržateľné prostredie, ktoré je nevyhnutné pre kvalitné vzdelávanie v 21. storočí," povedal rektor.



Súčasťou návštevy bola tiež prehliadka viacerých výskumných pracovísk tamojšej univerzity a centier pre podporu študentov.



PU v Prešove má na konte viac než 80.000 absolventov, a to zo všetkých ôsmich fakúlt univerzity, ktoré sa zameriavajú na rôzne oblasti vzdelávania a výskumu, od humanitných a spoločenských vied až po prírodné vedy, teológiu a zdravotnícke odbory. Univerzita má tiež svoje výskumné centrá excelentnosti.