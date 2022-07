Prešovská univerzita začala so zateplením internátu na Námestí mládeže

Prešov 17. júla (TASR) – Prešovská univerzita (PU) v Prešove pokračuje v zatepľovaní svojich študentských domovov s cieľom znížiť ich energetickú náročnosť. Aktuálne sa začali práce na internáte na Námestí mládeže v celkovej výške nákladov viac ako 700.000 eur. Hradené budú zo štrukturálnych fondov EÚ a vlastných zdrojov univerzity. Internát má kapacitu 159 miest. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Anna Polačková.



"Hlavným účelom je zníženie energetickej náročnosti budovy. Dôjde k zatepleniu obvodového plášťa, strešného plášťa, k čiastočnej výmene výplňových konštrukcií, vybuduje sa bezbariérový prístup do budovy a zrealizujú sa stavebné úpravy s tým súvisiace," priblížil prorektor pre stratégiu a rozvoj PU Peter Adamišin.



Projekt rieši aj návrh bleskozvodovej sústavy a výmenu pôvodných osvetľovacích telies za nové na báze LED technológie a osadia fotovoltaické panely s akumulátormi na streche študentského domova.



"Ráta sa taktiež s kompletne novou plynovou kotolňou, vrátane merania a regulácie, zaizolovaním dostupných rozvodov teplej vody a hydraulickým vyregulovaním vykurovacej sústavy," doplnila investičná technička PU Darina Gajdárová.



Uskutočnením týchto prác by malo dôjsť k viac ako 50- percentnému zníženiu tepelných strát objektu. Finančné výdavky vynaložené na realizáciu tohto projektu predstavujú sumu 709.000 eur s päťpercentným finančným podielom univerzity vo výške 35.500 eur. Ukončenie prác na tomto objekte je naplánované na júl 2023.



V študentskom domove na Námestí mládeže bola koncom októbra minulého roka ukončená aj rekonštrukcia bloku B, ktorý pozostáva z troch podlaží a 24 buniek.



"V rámci rekonštrukcie objektu došlo k obnove ubytovacích buniek a spoločných priestorov. Každá ubytovacia bunka je tak vybavená vlastným sociálnym zariadením a na chodbách pribudli kuchynky pre individuálne stravovanie študentov," uviedol koordinátor prevádzkovo-technických činností Študentského domova PU Ján Mikluš.



Celková hodnota rekonštrukcie bloku B predstavovala takmer 290.000 eur s DPH a bola hradená z prostriedkov ministerstva školstva a z vlastných zdrojov univerzity.



Od marca realizujú aj práce zamerané na zníženie energetickej náročnosti Študentského domova na Ulici 17. novembra, takzvaného nového internátu. Celkové výdavky na projekt predstavujú objem finančných prostriedkov vo výške takmer 1,8 milióna eur, pričom päťpercentný finančný podiel univerzity predstavuje takmer 89.500 eur. Práce by mali ukončiť v marci 2023.