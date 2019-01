Prešovská univerzita zaznamenala nárast zahraničných študentov

Na novú odrodu rumančeka univerzita získala právnu ochranu udelenú Úradom Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO) sídliaceho vo Francúzsku.

Prešov 20. januára (TASR) – Za najväčší úspech v oblasti vedy a výskumu v minulom roku považuje Prešovská univerzita (PU) v Prešove vyšľachtenie novej ojedinelej odrody rumančeka kamilkového – Lianky a objav potenciálne nebezpečného druhu inváznej muchy s názvom Drosophila suzukii. Zaznamenáva tiež nárast zahraničných študentov.



Na novú odrodu rumančeka univerzita získala právnu ochranu udelenú Úradom Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO) sídliaceho vo Francúzsku. Nebezpečný druh inváznej muchy napádajúci nedozreté zdravé ovocie objavili vedci z Katedry ekológie Fakulty humanitných a prírodných vied (FHPV) na školskom pozemku.



Univerzite sa minulý rok v spolupráci s mestom Prešov podarilo vydať aj novú monografiu dejín mesta, ktorá je výsledkom niekoľkoročného výskumu vedcov z PU. "V oblasti vedeckého výskumu sa nám opäť podarilo mierne zvýšiť počet domácich grantových projektov, pričom na ich riešenie sme získali viac ako jeden milión eur," uviedol rektor PU Peter Kónya.



PU je podľa jej hovorkyne Anny Polačkovej na základe posledných údajov s počtom 8300 študentov štvrtou najväčšou univerzitou na Slovensku. Najväčší počet študentov v tomto akademickom roku študuje na fakulte manažmentu. V súčasnosti na PU študuje takmer 750 zahraničných študentov. Najväčšiu skupinu tvoria študenti z Ukrajiny, ale tiež z Čiech, Poľska, Chorvátska, Maďarska, Srbska, Arménska či krajín, ako Rusko, Kamerun, Etiópia a USA.



"Ako prvej univerzite na Slovensku sa nám podarilo úspešne akreditovať nový študijný program pedagogického zamerania – rómsky jazyk a literatúra, v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov," doplnil Kónya. Výsledkom tejto aktivity je podľa neho snaha o prípravu učiteľov, ktorí by boli schopní kvalifikovane vyučovať rómsky jazyk na základných a stredných školách na Slovensku.



Univerzita pokračovala i v rozvíjaní spolupráce so strednými školami, samosprávami, úradmi štátnej správy, ako aj so súkromnými inštitúciami. Rovnako okruh spolupráce univerzita rozšírila aj na medzinárodnej úrovni. "Minulý rok prebehli rokovania aj s nemeckým veľvyslancom o spolupráci pri propagácii a výučbe nemeckého jazyka a nadviazaní kontaktov s Humboldtovou univerzitou v Berlíne," povedal Kónya.



V prvých mesiacoch minulého roka prebehla výstavba prístupovej cesty k budove rektorátu univerzity s vytvorením takmer 70 parkovacích miest. Univerzita zároveň uviedla do prevádzky novú modernú budovu Unipolab so špičkovou prístrojovou a laboratórnou technikou, pričom investícia presiahla výšku štyri milióny eur.



"S výdatnou pomocou Prešovského samosprávneho kraja sa nám podarilo zmodernizovať taktiež Viacúčelový športový areál PU s atletickou dráhou a niekoľkými ihriskami," pokračoval rektor.



Ako doplnil, v polovici septembra minulého roka bola z prostriedkov uvoľnených vládou ukončená rekonštrukcia jedného osemposchodového bloku 'nového' internátu. Z rovnakých prostriedkov v súčasnosti prebieha rekonštrukcia interiérových častí 'starého' internátu, ktorý sa momentálne taktiež zatepľuje s využitím finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov.



Univerzita zároveň koncom minulého roka zrevitalizovala vnútorné átria v budove vysokoškolského areálu (VŠA) a bola úspešná v podaní projektu určenom na revitalizáciu verejného priestranstva pred VŠA. S prácami plánuje začať v tomto roku.