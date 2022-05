Prešovská univerzita zrekonštruovala fakultu zdravotníckych odborov

Prešov 2. mája (TASR) – Prešovská univerzita (PU) v Prešove zlepšila vďaka kapitálovej dotácii ministerstva školstva študijné a pracovné podmienky na svojej najžiadanejšej fakulte. V novozrekonštruovaných priestoroch podkrovia objektu fakulty zdravotníckych odborov (FZO) vytvorila dve odborné učebne, poslucháreň, 12 pracovní a zázemie pre pedagógov.



"Toto sú priestory, ktoré zodpovedajú súčasnej potrebe. Vieme, že zdravotníkov treba, je tu spoločenský dopyt, a my sa snažíme maximálne dobre ich vzdelávať," uviedla počas pondelkového slávnostného otvorenia nových priestorov dekanka FZO Štefánia Andraščíková. Ako podotkla, vzhľadom na aktuálny dopyt po zdravotníckych pracovníkoch v spoločnosti i jemu zodpovedajúci záujem zo strany študentov boli priestory, ktorými fakulta dosiaľ disponovala, už stiesňujúce.



Keďže fakulta považuje za kľúčové prepájanie teórie s praxou, novovzniknuté odborné učebne pre študijné programy pôrodná asistencia a urgentná zdravotná starostlivosť má ambíciu zariadiť čo najautentickejšie. V prípade učebne pre záchranárov má ísť o model sanitky. "Chystáme sa vybudovať maketu sanitky, aby sa študenti učili v reálnych zručnostiach tak, aby keď prejdú z odbornej učebne do naozajstnej sanitky, vedeli, čo majú robiť, kam sa majú postaviť a čo použiť," priblížila Andraščíková s tým, že keďže je naplnenie tejto vízie finančne náročné, proces zariaďovania učební prebieha postupne. V základnom odbornom vybavení sa výučba v oboch nových učebniach začne v septembri.



Podľa slov rektora PU v Prešove Petra Kónyu tiež dosiaľ najväčšia kapitálová investícia univerzity umožnila poskytnúť pedagogickým pracovníkom FZO vyhovujúce pracovné podmienky. Fakulta si podľa neho investíciu "zaslúžila", keďže je v rámci univerzity najžiadanejšou. Záujem zo strany uchádzačov ani spoločenský dopyt však FZO aj napriek rozšíreniu svojich priestorov nebude schopná uspokojiť. "Vízie i plány by sme mali, je niekoľko projektov na výstavbu novej budovy FZO, ktoré boli pre rôzne výzvy používané," uviedol s tým, že PU sa snaží zapájať do všetkých výziev, ktoré by mohli viesť k prístavbe alebo výstavbe novej budovy pre FZO. Rozpočet univerzity takúto investíciu z vlastných zdrojov neumožňuje.



Na rekonštrukciu podkrovných priestorov FZO preinvestovala PU v Prešove spolu 560.000 eur. Kapitálová dotácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR predstavovala sumu 300.000 eur, zvyšných 26.000 eur hradila škola z vlastných zdrojov. "Predpokladaný náklad na zariadenie učební a miestností je 100.000 eur, ktoré sú postupne hradené z vlastných zdrojov fakulty," doplnila hovorkyňa univerzity Anna Polačková.