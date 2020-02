Prešovská univerzita zrekonštruovala internáty za takmer 4,5 mil. eur

Prešov 24. februára (TASR) – Prešovská univerzita (PU) v Prešove má za sebou najrozsiahlejšiu rekonštrukciu dvoch najväčších internátov za posledných viac ako 40 rokov ich existencie. Ich exteriérová a interiérová obnova stála takmer 4,5 milióna eur.







Najvyťaženejšie a najväčšie internáty sa nachádzajú v areáli univerzity na Ul. 17. novembra a práve ich sa týkala rekonštrukcia. Jej financovanie bolo realizované s využitím finančných prostriedkov pochádzajúcich z vládnej dotácie vo výške 2,3 milióna eur, štrukturálnych fondov v sume 980.000 eur, úverových zdrojov vo výške 900.000 eur a vlastných hotovostných zdrojov univerzity, ktoré predstavovali 151.000 eur.



"Naša univerzita patrí k prvým univerzitám na Slovensku, ktoré v pomerne krátkom čase dokázali spustiť a následne zrealizovať rekonštrukciu študentských domovov s využitím vládnej dotácie. Čo sa týka rozsahu rekonštrukcie internátov, patríme k lídrom. Verím, že to ocenia predovšetkým naši študenti, ktorým sa výrazne zlepšili podmienky bývania," uviedol rektor PU Peter Kónya.



Prvá etapa rekonštrukcie sa týkala prevažne Študentského domova PU na Ul. 17. novembra, takzvaného nového internátu. "Obnovili sme osem poschodí bloku A, celkovo 128 izieb a osem kuchyniek," priblížila kvestorka PU Mária Nováková. Rekonštrukcia sa v rámci prvej etapy čiastočne dotkla aj Študentského domova na Ul. 17 novembra, takzvaného starého internátu, kde bolo obnovených 12 izieb.



V rámci druhej etapy bolo na takzvanom novom internáte obnovených zvyšných 128 izieb a osem kuchyniek v bloku B. Po ukončení tejto etapy došlo teda ku kompletnej rekonštrukcii celého internátu. Podobný charakter mala rekonštrukcia aj na takzvanom starom internáte, kde bolo zrekonštruovaných 263 izieb.



Na takzvanom starom internáte zároveň v danom období prebiehal projekt zo štrukturálnych fondov v celkovej výške viac ako 980.000 eur. Išlo o zateplenie budovy, výmenu okien, sanáciu balkónov, repasáciu zábradlí a výmenu klampiarskych prvkov.



Podľa riaditeľa Študentských domovov a jedálne (ŠDJ) PU v Prešove Františka Martinku, záujem o bývanie na internátoch vždy presahuje možné kapacity, je to zhruba okolo 600 až 800 žiadateľov o lôžka každý rok.



V rámci rozsiahlej rekonštrukcie došlo k obnove 75 percent z celkovej kapacity všetkých študentských domovov univerzity. Zrekonštruovaných bolo 1473 z celkového počtu 1918 miest. Univerzita však plánuje počas dvoch, troch rokov pokračovať v rekonštrukcii zvyšných dvoch internátov PU na Námestí mládeže a Exnárovej ulici z vlastných zdrojov.



Okrem toho univerzita podala projekty zamerané na zníženie energetickej náročnosti pre takzvaný nový internát a internát na Námestí mládeže.



Popri tom univerzita kontinuálne predpokladá pokračovať v interiérových rekonštrukciách zvyšnej štvrtiny kapacity študentských domovov. V prípade úspešných procesov verejného obstarávania by PU už toto letné obdobie začala s rekonštrukciami v Študentskom domove na Námestí mládeže.