Prešovská univerzita zvýšila ceny za ubytovanie

Prešov 2. októbra (TASR) - Prešovská univerzita (PU) v Prešove má zazmluvnené ceny elektrickej energie a plynu do konca tohto roka. Odhad cien energií na budúci rok je podľa hovorkyne univerzity Anny Polačkovej desať až 11-násobne vyšší než tento rok. Nie je podľa nej v silách univerzity to finančne pokryť, preto čakajú na kroky a opatrenia zo strany vlády SR vo vzťahu k vysokým školám.



"Posledná zmluva na dodávku energie a plynu bola uzatvorená na roky 2021 a 2022. Aktuálne pripravujeme súťaž na obstaranie energií na ďalšie obdobie. Naša ročná predpokladaná spotreba elektriny za rok 2022 je približne 510.000 eur, v prípade plynu 520.000 eur. Vlani sme platili za energie 390.000 eur, za plyn 400 000 eur," uviedla pre TASR Polačková.



Univerzita podľa jej slov aktuálne pripravuje súbor úsporných opatrení v súvislosti so šetrením energií vo všetkých univerzitných objektoch.



"V dvoch študentských domovoch, na Ulici 17. novembra a na Námestí mládeže, aktuálne prebieha taktiež takzvaný zatepľovací proces s cieľom znížiť spotrebu energií pri ich prevádzke až o 50 percent. Predpokladaným prínosom zateplenia a všetkých navrhnutých opatrení je zníženie tepelných strát objektu o viac ako 50 percent, zefektívnenie systému vykurovania a prípravy teplej vody, zníženie energetickej náročnosti osvetľovacej sústavy a súčasne čiastočná sebestačnosť pri výrobe elektrickej energie prostredníctvom fotovoltaickej sústavy s akumulátormi," povedala Polačková.



Z dôvodu nárastu cien energií a celkových nákladov pristúpila univerzita k zvyšovaniu cien za ubytovanie v Študentských domovoch PU. "Od 1. septembra 2022 platí nový cenník, pričom v priemere došlo k zvýšeniu o desať eur. Kým vlani stálo jedno lôžko v dvojposteľovej izbe 65 eur, od nového akademického roka je to 75 eur. V prípade trojposteľovej izby sa cena za jedno lôžko zvýšila z pôvodných 60 na 70 eur," priblížila Polačková.



Na PU je v akademickom roku 2022/2023 aktuálne zapísaných 8295 študentov, z toho 1260 zahraničných. Študentské domovy PU tvorí komplex štyroch objektov s celkovou kapacitou 1918 lôžok, pričom internáty sú v súčasnosti plne obsadené. V jednotlivých objektoch je ubytovaných 715 zahraničných študentov.