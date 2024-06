Vajanského ulica v Prešove je do konca júna pre rekonštrukciu uzavretá

Prešov 4. júna (TASR) - Z dôvodu odstránenia havarijného stavu kanalizácie na uliciach Lesík delostrelcov a Vajanského je od utorka rána do 30. júna celkovo uzavretá Vajanského ulica a čiastočne uzavretá ulica Lesík delostrelcov. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák.



Vajanského ulica je uzavretá v úseku od križovatky s prístupovou cestou k Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru v Prešove po križovatku so Sládkovičovou ulicou.



"Obchádzková trasa je v smere od ulíc Grešova a Lesík delostrelcov vedená po uliciach Jána Hollého, Moyzesova a Metodova. Vajanského ulica v úseku od križovatky s Metodovou ulicou po križovatku so Sládkovičovou ulicou a Sládkovičova ulica v úseku od križovatky s Moyzesovou ulicou po križovatku s Vajanského ulicou sú dočasne slepé ulice," uviedol Hudák.



Zároveň podľa jeho slov platí dočasne zmena smeru jazdy na jednosmerných cestách na uliciach Burianova a Rumanova, v úseku od križovatky s Vajanského ulicou po Hodžovu ulicu.



Ako ďalej povedal, na križovatke ulíc Lesík delostrelcov - Grešova - Vajanského - Jána Hollého došlo k čiastočnej uzávere križovatkového ramena na ulici Lesík delostrelcov. "V súčasnosti je vjazd na túto ulicu obmedzený len pre MHD, SAD a Integrovaný záchranný systém (IZS). V smere z ulice Lesík delostrelcov je možné ísť len doprava na Ulicu Jána Hollého smerom k fakultnej nemocnici alebo na obchádzkovú trasu uzatvorenej Vajanského ulice, na Moyzesovu ulicu," vysvetlil Hudák.



Z dôvodu rekonštrukcie kanalizácie na uliciach Vajanského a Lesík delostrelcov dochádza od stredy (5. 6.) k úprave premávky školských spojov E a K. "Školský spoj E bude premávať cez Plzenskú a Hlavnú ulicu. Neobslúži zastávky Lesík delostrelcov, Vajanského a Duklianska. Náhradné zastávky sú Pod Táborom, Divadlo Jonáša Záborského, Na Hlavnej a Trojica. Školský spoj K bude presmerovaný na Ulicu Kpt. Nálepku. Zastávku Kpt. Nálepku nebude obsluhovať a ostatné zastávky obslúži bez zmeny," dodal Hudák.